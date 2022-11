L'Attacco , affaccio dalla terrazza foggiana sul palcoscenico pugliese

Stimolare, favorire ed accompagnare il cambiamento, provando a tenere ancorata la Capitanata - e soprattutto il suo capoluogo - alle dinamiche evolutive della Puglia, allargardo e proiettando l'orrizzonte del Quotidiano l'Attacco dalla terrazza foggiana sul palcoscenico regionale.

Questo, in sintesi, il proposito delineato dal direttore, Piero Paciello, nella libreria “Feltrinelli” di Bari, durante la presentazione dell’iniziativa “La Puglia raccontata dal Nord della Puglia”, organizzata dalla testata giornalistica dauna.

Il direttore Paciello ha tra l'altro sottolineato che: “La Capitanata è segnata da velocità diverse nel cambiamento, per cui noi proveremo a essere riferimento degli attori dell’innovazione”.

Presenti il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone, l’europarlamentare Mario Furore, lo scrittore Omar Di Monopoli e il docente universitario Trifone Gargano.

A condurre la presentazione la giornalista de “l’Attacco” Tommi Guerrieri, che ha curato le due stagioni del viaggio nelle città che cambiano e che racconterà nella prossima stagione i capoluoghi pugliesi.

L'intervento del presidente Emiliano ha ripercorso gli anni difficili della Puglia "sotto attacco" della criminalità mafiosa, nonchè la lenta, faticosa e caparbia azione per liberarla da quell'assedio, quale prospettiva ricca di speranza per seguire lo stesso percorso in Capitanata, grazie all'azione coordinata e partecipata di Istituzioni, Università, Media e Società Civile.

