I Pastini 'Rampone Minutolo Valle d'Itria 2022' premio SOLE 2024 Veronelli

La Guida Veronelli 2024, prima pubblicazione nel suo genere a essere ideata in Italia, è in libreria con l’edizione 2024. La Guida conta quest’anno 16mila vini recensiti, per un totale di 1.944 produttori descritti. Il premio più significativo e altamente simbolico della storica pubblicazione veronelliana è il SOLE.

È un premio dedicato a soli 10 vignaioli italiani che abbiano saputo, nel giudizio unanime dei curatori, trasformare un vino in un racconto, una testimonianza storica, culturale o creativa. Ad aggiudicarsi uno dei 10 ambiti SOLE 2024 è stata la cantina I Pastini di Martina Franca (TA).

“Siamo profondamente onorati di ricevere il premio Sole per il nostro Rampone Minutolo 2022", ha commentato Gianni Carparelli, titolare della cantina, "Questo riconoscimento è una testimonianza del nostro impegno e della nostra dedizione per aver letteralmente scommesso e investito su uno dei più antichi vitigni a bacca bianca di Puglia”

Questa la motivazione del premio assegnato a I Pastini dalla Guida Veronelli: “Quest’azienda dal nome antico guarda alla storia della vocata Valle d’Itria, ampia conca carsica delle Murge sud-orientali, coperta di colture, vigneti e disseminata di trulli. Qui, nelle vigne di famiglia, poste tra gli agri di Locorotondo e Martina Franca, si è svolto il minuzioso lavoro di tutela delle cultivar autoctone".

"Tutto è partito con la filologica ricerca e classificazione di viti storiche, da cui sono state prelevate le marze divenute madri delle gemme di innesto per i nuovi vigneti - hanno sctitto i curatori della Guida - intuendo il valore del Fiano Minutolo è stata la prima azienda a interpretarlo, dando vita al Rampone, una delle prime etichette pugliesi a valorizzarlo in purezza. Attualmente è proprietaria del vigneto di minutolo più vecchio della Valle d’Itria e prosegue, con grande dedizione, nell’impegno di valorizzazione delle rarità enoiche di questo meraviglioso tratto del Meridione agricolo”.

Il vino a cui è stato assegnato il Sole 2024 è il Rampone Minutolo Valle d’Itria 2022. Il vino è color giallo paglierino pervaso da riflessi verdognoli di brillante vivacità. Intenso nei profumi, dotato di una spiccata aromaticità, con decise fragranze floreali di biancospino, gelsomino e glicine, agrumati di lime, cedro e mela verde, e note fruttate più morbide come pesca gialla, mango, ananas e frutti esotici in generale. È fresco, minerale, sapido, equilibrato, di buona acidità e con una ottima predisposizione all’invecchiamento.

Il Rampone Minutolo Valle d’Itria 2022 assieme agli altri vini premiati, è presente all’interno de La Guida Oro I Vini di Veronelli 2024, già disponibile in tutte le librerie e sul sito seminarioveronelli.com. Acquistando il volume si riceverà in omaggio l’accesso completo all’app I Vini di Veronelli 2024, acquistabile anche separatamente su App Store e Google Play.

