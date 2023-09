PugliaItalia

Sabato, 2 settembre 2023 'I Rosoni di Puglia': Armonie in Codice per Canti di Luce Prosegue il percorso di coinvolgimento delle comunità locali relativo al progetto 'I Rosoni di Puglia' per l'Unesco: l'abbinamento alla Musica e ai Compositori.