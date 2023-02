Il Carnevale di Putignano: gran chiusura con la madrina Mara Venier

Gran finale per il Carnevale di Putignano diventato un appuntamento più che consolidato, avendo raggiunto la veneranda età di diversi secoli. Affluenza record e parterre di ospiti nutritissimo, tra cui spiccano il presidente dell'ANCI e Sindaco di Bari, Antonio Decaro, il Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno, la madrima del Festival Mara Venier.

carnevale putignano (9)Guarda la gallery

Patruno Carnevale PutignanoGuarda la gallery

Anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato alla sfilata del Martedì Grasso del Carnevale di Putignano, giunto alla 629esima edizione, con la parata dei carri allegorici e delle maschere danzanti per le vie della città.

“La Regione Puglia - ha affermato Emiliano - sostiene il carnevale di Putignano e tanti altri carnevali pugliesi, sta investendo molto su questo particolare tipo di manifestazione perché ci consente di destagionalizzare il turismo e di valorizzare un’antichissima tradizione".

carnevale putignano (13)Guarda la gallery

carnevale putignano (14)Guarda la gallery

"Quello di Putignano è uno dei più antichi carnevali d’Europa - ha aggiunto Emiliano - e la Puglia dev’esserne orgogliosa. Viva il Carnevale di Putignano!”.

"Il Carnevale di Putignano è una grande festa della nostra tradizione popolare - ha sottolineato Emiliano - un momento di gioia collettiva, una magnifica sintesi della creatività, dell'allegria e del calore del pugliesi. E per una grande festa ci vuole una madrina d'eccezione. Ringrazio Mara Venier per l'affetto che ci dimostra sempre e per gli occhi pieni di stupore con cui questa sera ha ammirato i carri allegorici in sfilata per il martedì grasso".

carnevale putignano (10)Guarda la gallery

"Uno stupore che ci accomuna tutti, ancora una volta, di fronte al magnifico lavoro dei maestri cartapestai putignanesi, agli organizzatori del Carnevale, al Comune di Putignano e alla Sindaca Luciana Laera, a cui va il mio personale ringraziamento".

"Una storia antica su cui abbiamo scelto come Regione Puglia di investire un milione di euro, per far tesoro di questo incredibile patrimonio artistico e culturale, che accanto al Carnevale di Putignano vede sfilare le celebrazioni di Sammichele di Bari, Manfredonia, Massafra, Gallipoli, Apricena, Bisceglie e Santeramo in Colle".

carnevale putignano (2)Guarda la gallery

Ospite d’onore, la conduttrice televisiva Mara Venier, madrina del Carnevale: “Una grande emozione, dopo due anni di pandemia questo è davvero un nuovo inizio”.

Venier PassionataGuarda la gallery

Laera Passionata7Guarda la gallery

passionataGuarda la gallery

Ospite d'eccezione anche un'altra eccellenza di Puglia: "la Passionata" fortemente voluta dal sindaco di Putignano, Luciana Laera, per la fantasmagoria dei colori del "Dolce più buono di Puglia" (patrimonio della creatività pasticcera 'Made in Troia (Fg)' e per i sapori autoctoni capaci di ammaliare i palati più raffinati.

(gelormini@gmail.com)

* Foto a cura di Michele Falcone