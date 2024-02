Il Comune di Noci aderisce all'iniziativa "M'illumino Di Meno"

Il Comune di Noci prende parte a "M'illumino Di Meno": l'obiettivo è mettere in pratica buone abitudini per ridurre i consumi energetici

Domani, venerdì 16 febbraio 2024, si celebra la 20^ edizione della Giornata del Risparmio Energetico, conosciuta come "M'illumino di meno". Questa importante iniziativa, promossa dal programma Caterpillar di Rai Radio2, mira a sensibilizzare e promuovere la razionalizzazione dei consumi energetici e l'investimento nelle energie rinnovabili. Nata il 16 febbraio 2005 in coincidenza con l'entrata in vigore del "Protocollo di Kyoto", "M'illumino di meno" coinvolge, almeno per un giorno, enti pubblici, aziende, negozianti, ristoratori, associazioni e privati cittadini in azioni concrete volte al risparmio energetico.

L'obiettivo è mettere in pratica buone abitudini che consentano una significativa riduzione dei consumi, specialmente quelli elettrici. Numerosi sono i Comuni italiani che partecipano attivamente, tra cui anche Noci che, nella giornata di domani, spegnerà le luci che illuminano il Palazzo Comunale di via Porta Putignano, la Chiesa Madre, la Torre dell'Orologio e la fontana di Piazza Garibaldi. L'amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a compiere gesti abitudinari per consumare meno energia e ridurre l'impatto sull'ambiente.

Utilizzare le scale anziché l'ascensore, lasciare l'auto in garage e preferire la bicicletta, accompagnare i figli a scuola a piedi, ridurre le temperature dei condizionatori: sono tutti esempi di piccole azioni che, se compiute insieme, possono generare grandi risultati e migliorare la nostra qualità di vita. Partecipare a "M'illumino di meno" non significa solo risparmiare energia, ma anche contribuire attivamente alla salvaguardia del nostro pianeta e delle generazioni future.