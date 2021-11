Il duo appulo-emiliano Gelsi/Rossetti torna il libreria

Il duo appulo-emiliano Salvatore Gelsi - Roberto Rossetti torna il libreria con "La strada dei sogni infranti Brennero, Natale 1962" - Il Rio Pagine 148 - 14,00 euro, un romanzo poliziesco anbientato nella parte "alta" dell'Italia: dove la vicenda si dipana tra conflitti etnici e tensioni sociali.

Che succede nella grassa e gaudente Bologna negli anni della Dolce Vita? La squadra mobile della questura di Bologna s’imbatte in un omicidio tra profughi istriani (foibe rosse o nere?) poi in una vera sparatoria sul set del film 'La banda Casaroliì.

In autunno, è spedita in Alto Adige a dare la caccia ai terroristi altoatesini del BAS. S’imbattono in mentalità lontane, eppure i delitti e i moventi appaiono figli di una disgraziata umanità, di un’identità duplice e sfuggente. Mentre esplodono bombe, una ragazza scomparsa è ritrovata sfracellata in un dirupo, un cadavere viene dissotterrato da un cane, un altro galleggia sul fiume Passirio. La neve di Natale sarà macchiata di sangue.

SALVATORE GELSI, bolognese, è autore di molti saggi (mass-media, cinema e televisione, storia sociale, alimentazione ecc.), in particolare A tavola con Hitchcock. Film e ricette di un grande gourmet (Tre Lune, 2004); Lo schermo dell’architetto (Tre Lune, 2007); A pelle nuda. Corpo, sesso e pornografia nel secolo del cinema (Milano, 2013); Mangiafilm. Dizionario enciclopedico della cucina al cinema (Tre Lune, 2015). Con Roberto Rossetti ha scritto L'oro non dimentica. Bologna 1957 (Radici Future, 2019) e Un Po d'odio, Mantova 1960-1961 (Il Rio, 2021).

ROBERTO ROSSETTI, origini marchigiane (di Jesi), vive a Bari da lungo tempo. Laureato in Giurisprudenza, è stato vicequestore nella Polizia di Stato. Per più di trent'anni ha attraversato il Paese dalle isole alle Alpi osservando le diverse realtà umane e sociali. Ha pubblicato Con il passo del lupo (Betelgeuse, 2013) e racconti nelle antologie noir dell'editore Del Miglio. Con Salvatore Gelsi ha scritto L'oro non dimentica. Bologna 1957 (Radici Future, 2019) e Un Po d'odio (Il Rio, 2021).

