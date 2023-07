'Il Libro Possibile' finale con la ministra Roccella e il viceministro Sisto

A Polignano a Mare (BA) si conclude la prima parte del Libro Possibile 2023. Il festival prosegue a Vieste (FG) dal 18 al 22 luglio, dove è previsto il gran finale di questa XXIIedizione, la più lunga e internazionale di sempre.

libro possibile 234Guarda la gallery

Durante la quarta e ultima serata nella splendida città di mare in provincia di Bari, anche le alte cariche istituzionali si uniscono al coro di voci degli ospiti che s’ispirano al tema di quest’anno, ‘Penso Positivo’. Sulla traccia di quell’inno pop alla speranza pubblicato 30 anni fa da Jovanotti,anche la ministra Eugenia Roccella, il viceministro Francesco Paolo Sisto, il capo della procura antimafia Giovanni Melillo, gli ex magistrati Giovanni Tamburino e Roberto Scarpinato e il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini intervengono sui temi dei diritti e dellalegalità, con i toni costruttivi e fiduciosi che caratterizzano edizione #iLP23.

Sei le location che accolgono ‘quest’onda che viene e che va’ di ospiti, tutte a ingresso gratuito oprevia prenotazione-posto con una cifra simbolica, il cui ricavato va in beneficenza.I palchi si trovano in piazza Aldo Moro, piazza San Benedetto, piazza dell’Orologio, Terrazzadei tuffi, Museo Pino Pascali, Il Libro Possibile Caffè.

libro possibile 238Guarda la gallery

Eventi piazza Aldo Moro‘

Dietro tutte le trame’ è titolo del libro dell’ex magistrato Giovanni Tamburino (Donzelli) che fa datraccia all’incontro a due voci tra l’autore e l’ex Procuratore generale di Palermo e senatore, Roberto Scarpinato. Un testo con documenti inediti che racconta la storia del principe palermitano Gianfranco Alliata di Montereale, uscito indenne dalle vicende penali che lo videro additato come uno dei mandanti dell’eccidio di Portella della Ginestra del 1° Maggio 1947. Un’esistenza rimasta nell’ombra, su cui fa luce il saggio di Tamburino, il magistrato che nel 1974 a Padova condusse l’inchiesta contro la struttura eversiva di stampo neofascista denominata Rosa dei Venti. Il volume attinge a una ricca documentazione inedita, custodita nell’Archivio storico della Camera, ad atti giudiziari, a fondi archivistici finora inesplorati. Presenta Marco Lillo, vice direttore del Fatto Quotidiano e direttore editoriale di Paper Fisrt.

Alla luce della crisi sociale della modernità, iLP23 affida una riflessione sul pensiero umano a un intellettuale di riferimento della psicoanalisi: Massimo Recalcati.

Lo psicoanalista e scrittore, interviene con ‘Vita erotica’, ultimo suo progetto “scritto a voce” nella forma di podcast targato Storie libere.fm. La sessualità umana è labirintica. Non è governata dall’istinto animale, né può ridursi al funzionamento di una macchina. E questo condiziona pesantemente anche la vita e la tenuta della coppia, l’incompatibilità tra desiderio e amore, la scelta del sesso di appartenenza, la psicopatologia sessuale, il godimento e i suoi “inciampi”, ma anche il segreto dell’amore e di come possa resistere al tempo. Recalcati è da poco tornato in libreria con ‘Apugni chiusi. Psicoanalisi del mondo contemporaneo’ (Feltrinelli).

libro possibile 232Guarda la gallery

La ministra per la Famiglia, la Natalità e Pari Opportunità Eugenia Roccella, in qualità di autrice di‘Una famiglia radicale’ (Rubettino) interviene sui temi della natalità, genitorialità e sugli ultimisviluppi del dibattito sociale, anche alla luce della recente approvazione della CommissioneGiustizia della Camera agli emendamenti alla legge che dichiara la ‘gestazione per altri reatouniversale’, cioè perseguibile anche se commesso all’estero. Presenta il giornalista di Skytg24Fabio Vitale.

Il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto con Giovanni Melillo, capo della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo intervengono su ‘Riforma della Giustizia e obiettivi PNRR’. Si tratta, in particolare, della previsione di riforme volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, e di specifici stanziamenti per la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari, per la gestione del carico pregresso di cause civili e penali e per l' efficientamento degli edifici giudiziari. Ulteriori risorse, dedicate all' edilizia penitenziaria, sono messe a disposizione dal Piano complementare.

Andrea Scanzi firma del Fatto Quotidiano, conduttore TV, opinionista e autore Paper First, inoccasione dell’anniversario di Lucio Battisti, che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni, con l’intervento dal titolo ‘Il genio invisibile’ rende omaggio a uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Come spiega lo stesso autore, ci sono almeno dieci motivi per scrivere di Battisti: perché è la più grande e geniale espressione italiana del concetto di “canzone popolare”; perché sta all’Italia come i Beatles stanno al mondo; perché credono di conoscerlo tutti, ma in realtà lo conoscono in pochi; perché era un genio: un implacabile costruttore di melodie, ora immediatissime e ora ricercatissime; perché nessuno, tra i miti italiani, ha coltivato così ostinatamente il concetto più assoluto e totale di assenza; perché se ne fregava della politica, ma è stato uno dei più grandi rivoluzionari del Novecento; perché ancora oggi viene chiamato da molti “papà dei cantautori”, eppure “cantautore” in senso classico non lo era per niente; perché quando Mogol gli dava dei testi splendidi sapeva esaltarli, e quando gli propinava dei testi bruttini sapeva esaltarli lo stesso; perché non ha parlato quasi mai, ma ha detto tutto. E, infine, perché Scanzi lo ha sempre adorato Interviene il musicista Gianluca Di Febo.

La narrazione mediatica della guerra in Ucraina è al centro del nuovo libro di Marco Travaglio, ‘Scemi di guerra’ (Paper First). Il direttore del Fatto Quotidiano ha scritto un diario, giorno per giorno, degli eventi drammatici che si consumano nell’Europa dell’Est mentre in casa nostra la politica e il giornalismo danno il peggio di sé. Winston Churchill diceva che “gli italiani vanno alla guerra come se fosse una partita di calcio e vanno a una partita di calcio come se fosse la guerra”. Infatti, come tutte le tragedie, anche la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, appena varcato il confine italiano - secondo Travaglio - si è trasformata in farsa. E la racconta in questo libro, col suopungente stile l’ironico, sarcastico, il documentato.

libro possibile 231Guarda la gallery

Eventi piazza San Benedetto

Sul tema ‘Puglia in bicicletta’ intervengono Gianni Bugno, il campione del mondo ciclismo su strada nel 1991 e nel 1992, Gianfranco Lopane, assessore regionale Turismo, Elio Sannicandro direttore Asset Puglia, Giuseppe Colonna, Anci Puglia - Rete Comuni Pedalare per viaggiare, Tommaso Depalma, coordinatore tecnico Anci Puglia Rete Comuni Pedalare per viaggiare. La Puglia si scoprirà a ritmo lento, quello delle pedalate: dalla ciclovia Adriatica all’Appia, fino alle zone del Gargano, del Salento e dell’Alta Murgia con le sue ampie distese carsiche. L’obiettivo della Regione Puglia è diventare una bike destination, un luogo di vacanza scelto da chi desidera fruire dei luoghi e della cultura e dell’accoglienza locale spostandosi sulle due ruote. Il turismo sostenibileè tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e centrale nei programmi UNWTO, l’Agenzia delleNazioni Unite che si occupa di Turismo.

“Questo libro racconta la nostra storia, le nostre radici, e ci invita a fidarci del futuro”. Scrive ilPresidente della Repubblica Sergio Mattarella nella prefazione del libro ‘Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi’ di Ernesto Maria Ruffini. Attuale Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’autore presenta al Libro Possibile 2023 un saggio che, attraverso il racconto del principio di uguaglianza all’interno della Costituzione, ripercorre il cammino ancora incompiuto di un sogno e la testimonianza di un grande ideale. Una rappresentazione in forma narrativa della volontà di realizzare un Paese fondato sulla ricerca del bene comune, tramite le parole e le testimonianze dei protagonisti di oltre settant’anni di vita repubblicana. ‘Leggerlo - scrive Mattarella - fa riflettere sulla radice della parola "Parlamento": il luogo dove le parole costituiscono, fondono, la nostra identità senza congelarla in un simulacro’.

Ambrogio Beccaria, che il mese scorso ha vinto la Normandy Channel Race a bordo della suabarca ‘Alla Grande Pirelli’ ed è stato eletto ‘Velista dell’anno’ dalla storica rivista italiana ‘Vela’, partecipa al Libro Possibile. Il velista trentunenne presenta il documentario di cui è protagonista ‘Solitario ma non troppo’ in onda su Sky Sport, a cura del giornalista e scrittore Michele Masneri. Nato da un’idea di Pirelli, racconta la vita del giovane velista, anche a chi di vela non sa nulla. Presenta il giornalista sportivo Pierluigi Pardo.

Antonella Lattanzi, la scrittrice barese, che sul tema fecondazione assistita, maternità surrogata, aborto e genitorialità, ha scritto il romanzo autobiografico ‘Cose che non si raccontano’ (Einaudi), interviene portando sul palco #iLP23 le voci - spesso taciute - di tante donne del nostro tempo esolleva il velo di silenzio sullo stigma sociale, sul dolore per le interruzioni di gravidanza, violenza ostetrica e quella psicologica. Presenta la giornalista di Repubblica Bari Antonella Gaeta.

Peppe Fiore, fuoriclasse dell’editoria, molto apprezzato per i suoi romanzi e per le sceneggiature nel cinema e TV - tra cui ‘Mare Fuori’, ‘Non Uccidere’, ‘The Young Pope’, partecipa alla XXIIedizione del Libro Possibile con ‘Gli innamorati’ (Einaudi). Un romanzo contemporaneo che racconta l’amore e il matrimonio con uno sguardo e affettuoso sui personaggi, restituendo un potente affresco della borghesia di Roma, città in cui l’autore vive da circa vent’anni senza mai aver reciso il suo cordone ombelicale con Napoli. Presenta Giorgia Messa, pubbliche relazioni Il LibroPossibile.

Giuseppe Cruciani porta le sue ‘Coppie’ a #iLP23. Sono ‘Storie di desiderio e trasgressione’ (Lanave di Teseo) pubblicate dal noto giornalista e conduttore del programma cult “La Zanzara” (Radio24). Con il suo stile pungente, lontano dal politically correct, il ‘Crux’ - così battezzato dalla sua fandom - ha scritto veri e propri #comizi d’amore contemporanei, storie di coppie giovani e mature, vicine o a distanza, raccontandone i capricci, le sorprese quotidiane, il sesso e l’amore, gli eccessi ele abitudini. Un libro che ha fatto discutere già prima di essere pubblicato e si pregusta ‘dolce e unpo’ salato’, con la prefazione del cantautore Pupo. Presenta il vicedirettore di Dagospia, Riccardo Panzetta.

libro possibile 235Guarda la gallery

Tra gli eventi a piazza dell’Orologio e sulla Terrazza dei Tuffi segnaliamo:

"Il lavoro di oggi la pensione di domani"; è il volume di Pasquale Tridico ed Enrico Marro (Solferino). L’ex presidente dell'Inps lo presenta a #iLP23 per spiegare le due facce della stessa medaglia: illavoro e la pensione. La precarietà e i bassi salari che colpiscono i giovani determinano anche il loro futuro previdenziale. Un viaggio tra passato, presente e futuro dell’economia del Paese che riguarda i diritti di ogni cittadino. Presenta Nicola Grasso, professore di Diritto costituzionale presso l’Università del Salento.

Gabriella Nobile, imprenditrice e scrittrice, madre adottiva di due adolescenti Fabien e Amelie, nati rispettivamente in Congo ed Etiopia, sempre impegnata nella lotta al razzismo con la sua associazione ‘Mamme per la pelle’, presenta il suo nuovo volume sull’inclusività scritto a quattro mani con il figlio Fabien Cordera ‘Sette giorni per diventare amici’ (Feltrinelli). Sul palco intervengono i due autori.

Dalla Ciociaria alla Scozia, una saga di famiglie e destini che si incrociano lungo le rotte delle grandi migrazioni d’inizio ‘900, raccontati nel libro d’esordio dell’autrice romana Alberta Riccardi chepresenta il suo primo romanzo ‘Café Ida’ (Piemme). Un romanzo intenso e potente, una storia difughe e di ritorni dove la ricerca della libertà si scontra e si intreccia con la necessità di chiamare unluogo casa. Presenta Francesca Biagiotti, giornalista Rainews24.

Geia Laconi è ‘La figlia dell'uomo tigre’, come dal titolo del suo libro autobiografico (Giunti Editore).È anche la moglie del documentarista e scrittore Folco Terzani e questo completa il profilo diun’autrice dal passato esotico, che porta scritto nel nome il suo legame con la Madre Terra. Partecipa a #iLP23, per raccontare la sua vita: concepita sull’isola di Sumatra nel 1979 da madre fiorentina e padre indonesiano, fatta di lunghi viaggi fino il ritorno in Italia dove ora vive in un piccolo paese sull’Appennino tosco-emiliano, in mezzo ai boschi, con il marito Folco Terzani e i loro due figli.

Ivo Mej, giornalista e conduttore televisivo di Coffee Break su LA7, ha dedicato molte delle sue pubblicazioni alla vicenda del rapimento di Aldo Moro. Assieme al docente universitario di Diritto Pubblico Michele Troisi, interviene a #iLP23 con il libro inchiesta “Rapimento Moro - Il giorno in cuifinì l’informazione in Italia”, edito da Historica e Giubilei-Regnani. Una ricostruzione accurata cheanalizza la terribile vicenda sul piano delle ricadute mediatiche e su quanto i fatti che sono succeduti all’agguato di via Fani abbiano cambiato il giornalismo moderno.

DSC03110Guarda la gallery

‘Essere o non essere padroni della democrazia? È la domanda da cui muove i passi il nuovo librodel giurista Angelo Lucarella, ‘DemOligarchisc. Padroni della democrazia’ (La Bussola), in cui si analizzano le conseguenze del “taglio dei parlamentari” voluto dal Movimento 5 Stelle. L’autore ne parla con Ettore Rosato, già vicepresidente della Camera dei Deputati e coordinatore di Italia Viva. Modera il giornalista Gianni Svaldi.

A più di un anno dall'invasione russa dell’Ucraina, nel libro ‘Sottoterra’, edito da PIEMME, la reportere inviata di LA7, Luciana Coluccello racconta un aspetto insolito della guerra: l’organizzazionequotidiana della sopravvivenza nei cunicoli che si diramano nel sottosuolo di alcune città martire come Kharkiv. In primo piano figurano i sentimenti e le emozioni delle vittime, le loro drammatiche testimonianze, le speranze, il dolore irrefrenabile di chi da un giorno all’altro ha perso tutto, ma non la dignità della resilienza. Un reportage dove alla descrizione della vita sottoterra, si alternano le riflessioni metabolizzate per mesi dall'autrice, nel tentativo di dare un senso all’insensatezza dellaguerra. Presenta il docente di Diritto processuale penale all’Università di Foggia, Sergio Lorusso.

Ambienta il suo esordio letterario nel caldo entroterra salentino Anna Puricella, firma di Repubblica Bari, che con ‘Monteruga’ (Fandango) racconta di una terra di vento e miraggi, dove riardono passioni e sentimenti contrastanti. Angelo Prudentini e Alessandra Prudentini presentano il libro "Le variabili emotive". Scritto a quattro mani da due esperti psicologi, offre gli strumenti per aiutare specialisti e non a districarsi nel labirinto dell’animo umano e a mettere ordine nel groviglio inestricabile di ansie e di angosce, portato non residuale della complessità di quest’epoca.

Mario Carparelli porta a Polignano l’opera omnia dedicata a Giulio Cesare Vanini (Bompiani), ilpensatore salentino, vissuto a cavallo tra XVI e XVII secolo, è probabilmente l’espressione più estrema del radicalismo della seconda decade del Seicento.

Negli spazi del Museo d’Arte Contemporanea Pino Pascali, presentazione di Arte per il pianeta, dove Anna D’Elia offre una prospettiva critica e allo stesso tempo inedita dell’Arte, che ripensa i corpi e le soggettività, i tempi e gli spazi, le connessioni tra specie animali e vegetali, in una rinnovata dialettica tra il visibile e l’invisibile.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito www.libropossibile.com o l’app delLibro Possibile, disponibile per IOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo reale sulprogramma. Media Partner: Sky TG24, Gruppo Norba.

Il Libro Possibile è sostenuto dalla Regione Puglia con il patrocinio del Comune di Polignano aMare e del Comune di Vieste.Direzione artistica del Libro Possibile: Rosella Santoro. Presidente Libro Possibile: Gianluca Loliva.

(gelormini@gmail.com)