Il marasciuolo e la ricetta 'autoctona' di Peppe Zullo

Un modo come un altro di combattere il Coronavirus con gli alimenti del territorio. Oggi è la volta della ricetta autoctona di Peppe Zullo al 'marasciuolo', verdura spontanea di Capitatanta.

ORECCHIETTE DI GRANO ARSO CON PUREA DI FAVE BIANCHE SALSA DI MARASCIUOLO E CACIORICOTTA DEI MONTI DAUNI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

- 350 gr. di orecchiette di grano arso

- 100 gr. di fave bianche

- 500 gr. di marasciuolo o cime di rapa

- cacioricotta q.b.

- 1 spicchio di aglio

- sale q.b.

- olio extravergine d’oliva q.b.

PREPARAZIONE





Mettete a bagno le fave per circa 3 ore.

Lavate e tritate il marasciuolo.

PROCEDIMENTO - In una pentola fate cuocere , con acqua sufficiente a coprirle, le fave a fuoco lento fino a ridurle in purea. In una padella fate dorare l’aglio con l’olio extravergine d’oliva, aggiungete la purea e fate cuocere per qualche minuto.

Sbollentate le orecchiette in abbondante acqua salata. A metà cottura scolate la pasta, fatela saltare in padella, aggiungete il marasciuolo tritato e amalgamate il tutto. Completate la cottura e servite caldo.

