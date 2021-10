'Il Pianeta che speriamo' Settimana Sociale Taranto: Ambiente, Lavoro e Futuro

Ben 94 Vescovi, circa 1000 delegati da 221 diocesi, fino a domenica si confronteranno a Taranto su Sviluppo, Ambiente e Lavoro, per la 49^ Settimana Sociale dei Cattolici.

Se la Settimana Sociale è cammino fatto insieme, papa Francesco vi aggiunge i segnali stradali. Tre in particolare: «Attenzione agli attraversamenti» (cioè alle «persone incrociano le nostre esistenze mentre si trovano nella disperazione»), divieto di sosta» (in pratica a non fermarsi «nelle sacrestie, formando gruppi elitari che si isolano e si chiudono») e soprattutto quell’«obbligo di svolta» che si candida subito al ruolo di frase simbolo dei lavori e quindi della direzione da intraprendere.