Lunedì, 14 marzo 2022 'Il Popolo di San Nicola per la Pace' 17 marzo Basilica di San Nicola-Bari Il concerto in Basilica a Bari a supporto delle attività per farorire la Pace e il recupero del dialogo Russia-Ucraina: “Il Popolo di San Nicola per la Pace”.