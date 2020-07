Il Premio Strega Sandro Veronesi al Festival Armonia e a Il Libro Possibile

Da giovedì 9 a domenica 12 luglio il Festival letterario salentino, con la direzione artistica dello scrittore tarantino Mario Desiati, accoglierà infatti tra Lecce e Alessano, i protagonisti della 74esima edizione del più prestigioso e ambito premio letterario italiano.

Nei quattro giorni, con Veronesi, si alterneranno altri tre finalistie cinque semifinalistiospiterà, infine, l’evento “” interamente dedicato al concorso letterario per esordienticon la prima uscita ufficiale di, vincitrice della, e la partecipazione di, all'esordio dopo la vittoria del 2019. Armonia è organizzato dall’e dalladi, in collaborazione con ile ildi. Media partner. L’ingresso sarà gratuito ma, viste le limitazioni imposte dai decreti anti Covid-19, con posti limitati e prenotazione consigliata tramite apposito form sul sito www.festivalarmonia.it

Per il terzo anno consecutivo, grazie all’accordo con la Fondazione Bellonci, il Festival Armonia ospita i protagonisti del Premio Strega, unica tappa nel Sud Italia oltre a quella storica di Benevento. Il programma prenderà il via giovedì 9 luglio da Lecce. Dalle 21, in Piazzetta Giosuè Carducci per “Extra Convitto. Più Lib(e)ri in Piazza”, si alterneranno Gian Mario Villalta con “L’apprendista” (Sem) e Jonathan Bazzi con “Febbre” (Fandango). Da venerdì 10 luglio il festival si sposta ad Alessano. Dalle 21 in Piazza Castello doppio appuntamento con “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” di Remo Rapino (Minimum Fax) e “Il colibrì” di Sandro Veronesi (La Nave di Teseo), vincitore del Premo Strega 2020.

Sabato 11 luglio dalle 21 a Macurano spazio a Giuseppe Lupo con “Breve storia del mio silenzio” (Marsilio) e Daniele Mencarelli che con “Tutto chiede salvezza” (Mondadori) ha conquistato il Premio Strega Giovani. Domenica 12 luglio, infine, in Piazza Don Tonino Bello tripla presentazione con “Giovanissimi” di Alessio Forgione (NNEditore), “Città sommersa” di Marta Barone (Bompiani) e “La misura del tempo” di Gianrico Carofiglio (Einaudi).