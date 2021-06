Il pugliese Giampiero Fedele tra i neo Cavalieri del Lavoro

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.

Tra i 25 Cavalieri del Lavoro 2021 anche il pugliese FEDELE Giampiero - Industria automobilistica – Puglia, insieme a: ANCOROTTI Renato - Industria/Cosmetica – Lombardia, BELTRAME Angiola - Industria siderurgica/laminati – Veneto, CHECCHI Marco - Industria metalmeccanica – Abruzzo, DI FOGGIA Giuseppina - Tecnologie informazione e comunicazione – Lazio, DONNET Philippe - Assicurazioni – Veneto, ELKANN John Philip - Industria automobilistica – Piemonte, FARAOTTI Battista - Industria materie plastiche – Marche, FERRARI Pietro - Industria Metalmeccanica - Emilia Romagna, GARRONE Alessandro - Energia – Liguria, GAVEZOTTI Graziella Danila - Servizi aziendali – Lombardia, GENTILINI Paolo - Industria alimentare/prodotti da forno –

Lazio, GUBITOSI Luigi - Servizi/ telecomunicazioni – Lazio, MANETTI Giovanni - Agricoltura/Vitivinicolo – Toscana, PALMIERI Antonio - Agricoltura/Allevamento bufalini – Campania, PILLONI Salvatore - Commercio/articoli cura della persona – Sardegna, PIOVESANA Maria Cristina - Industria/Arredamento - Friuli Venezia Giulia, PIZZOCARO Francesco - Industria/chimica farmaceutica – Lombardia, RAPPUOLI Rino - Ricerca/Sviluppo prodotti farmaceutici – Toscana, REMONDINI Emanuele - Logistica intermodale – Liguria, RISATTI Nicola - Servizi turistici alberghi – Lombardia, TOGNI Paola - Industria alimentare bevande – Marche, VALENTINI Grazia - Industria chimica/sistemi filtranti - Emilia Romagna, VICENZI Giuseppe - Industria alimentare/prodotti da forno – Veneto, VISCARDI Gianluigi Carlo - Industria meccatronica – Lombardia.

Giampiero FEDELE - È dal 1986 amministratore unico di Lasim Spa, attiva nella componentistica e nella produzione di lamierati per l’automotive. Nel 1981 entra nell’azienda fondata dal padre per la produzione di articoli per l’edilizia e la rilancia diversificando la produzione nei settori dello stampaggio, taglio laser, saldatura e assemblaggio di lamiere. L’azienda, tra i fornitori di Fca Group, Iveco e Magneti Marelli, nel 2019 ha acquisito la commessa per realizzare parti di carrozzeria di due modelli Ferrari. Opera con tre stabilimenti produttivi a Lecce, un ufficio tecnico a Torino e un deposito ad Atessa (Ch), produce ogni anno 24 milioni di pezzi lastrati e 46 milioni di pezzi stampati eseguiti in oltre 20 isole robotizzate. Occupa 310 dipendenti.

I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante, attraverso l’attività d’impresa, alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all’innovazione. Particolare attenzione è posta ai valori che sono alla base dell’onorificenza: la specchiata condotta morale e civile, nel rispetto dei principi etici e della sostenibilità sociale, ambientale e di buona governance.

Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono attualmente 625: dal 1901 ad oggi gli insigniti dell’onorificenza “Al Merito del Lavoro” sono stati 2.947.

La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro riunisce tutti i Cavalieri del Lavoro, concorre con i suoi Gruppi Regionali alla segnalazione di candidature per il conferimento dell’Onorificenza dell’Ordine al “Merito del Lavoro”, ha il compito di illustrare le iniziative dei Cavalieri del Lavoro e di tenere alto il prestigio dell’Ordine.

Nata come Associazione nel dicembre 1914, viene trasformata in Federazione nel 1922. La Federazione cura l’Archivio Storico dei Cavalieri del Lavoro, la pubblicazione della rivista “Civiltà del Lavoro”, sostiene il Collegio Universitario di Merito dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani” e promuove il Premio Alfieri del Lavoro, destinato ai migliori studenti d’Italia. La Federazione promuove inoltre iniziative di approfondimento e analisi sui principali temi dello sviluppo sociale e imprenditoriale attraverso: convegni, workshop tematici, realizzazione di studi e ricerche, pubblicazioni e progetti.

