Il pugliese Michele Scoppio eletto segretario generale di AERO

La Puglia occupa un posto sempre più rilevante nel campo delle energie rinnovabili. Michele Scoppio, Ceo del Gruppo Hope, è stato nominato per i prossimi tre anni Segretario generale di AERO, associazione delle imprese delle energie rinnovabili offshore.

aero rinnovabili offshoreGuarda la gallery

"Sono molto orgoglioso e onorato di essere stato scelto come Segretario generale dell’Associazione AERO per il prossimo triennio - ha commentato Michele Scoppio - una posizione che mi gratifica e che mi stimola ancora di più nella missione, portata avanti assieme a tutto il Gruppo Hope, di promuovere l’eolico offshore e tutte le opportunità che questo settore può offrire in termini ambientali, economici ed occupazionali. Intendo profondere ogni sforzo a servizio di AERO per diffondere cultura e consapevolezza delle rinnovabili dal mare e la creazione di una filiera virtuosa a matrice italiana. Credo fermamente che la Puglia, e il Mezzogiorno intero, debbano ricoprire un ruolo di primo piano proponendosi come centro di produzione di energia pulita dell’intera nazione".

Il nuovo Consiglio direttivo vede il presidente Fulvio Mamone Capria essere affiancato dai 13 soci fondatori di AERO, tra i quali il Gruppo Hope, più otto nuovi membri.

Nel ruolo di segretario generale, Michele Scoppio potrà rappresentare le istanze, i bisogni e la voglia di crescere e progettare delle aziende del settore, contribuendo così a rafforzare la prima vera filiera produttiva italiana dedicata all’eolico offshore e al fotovoltaico galleggiante, presentata nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati.

L’Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore è nata ufficialmente ad aprile 2023 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore, per far diventare l’Italia, finalmente, protagonista del settore a livello industriale e così cogliere un’opportunità irripetibile per la creazione di posti di lavoro, diffondere conoscenza delle rinnovabili dal mare e coinvolgere le comunità locali.

(gelormini@gmail.com)