'Il Punto' di Manila Gorio: nuovo esordio con successo

Nuovo esordio con boom di ascolti per la prima puntata de "Il Punto" andata in onda su Political TV, il nuovo canale streaming di Manila Gorio. Il programma ha registrato un grande successo di ascolti, con quasi un milione di utenti connessi nella prima puntata (894.788 per la precisione). Un dato che indica quanto e come in Puglia e nel Sud Italia fosse rilevante l'attesa per il ritorno della conduttrice in video.

Durante la puntata, sono intervenuti diversi ospiti di rilievo. Il consigliere regionale Domenico Damascelli, l'on. Claudio Stefanazzi, Anna Rita Tateo e Davide Vox, che hanno portato la loro esperienza e competenza su vari temi d'interesse.

Inoltre, è stato dato ampio spazio all'attualità, con un focus sul conflitto tra Israele e Palestina. A tale riguardo, hanno preso parte alla discussione il sociologo Leonardo Palmisano e i giornalisti Antonio V. Gelormini e Antonio Carbonara, Savino Montaruli, sotto la guida del direttore responsabile di Political Tv, Michele Traversa.

Durante la trasmissione, si è affrontata anche la crisi del comparto agricolo, con la partecipazione del presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro. Argomento di particolare rilevanza per il territorio pugliese e l'intero Mezzogiorno, per cui la presenza di un esperto del settore è stata molto apprezzata dai telespettatori.

La prima puntata de "Il Punto" su Political Tv è stata caratterizzata da una grande varietà di argomenti trattati e da ospiti di spicco. Il boom di ascolti ottenuto dimostra l'interesse del pubblico per le tematiche affrontate. Del resto la qualità del programma che unisce le capacità di conduttrice di Manila Gorio insieme alla credibilità del “marchio Il Punto”, e l’uso di tecnologie avanzate, fanno sì che si assista a un programma d’eccellenza.

"La trasmissione si è impostata come un programma di riferimento - ha commentato a margine la stessa Manila Gorio - ora ci mettiamo al lavoro per il prossimo appuntamento, previsto per la prossima settimana, con un approfondimento sulle elezioni amministrative a Foggia e tanto tanto altro su Political TV".

* Foto di Marcelo Di Gesù