Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci completa l'approdo a Italia Viva

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha completato il percorso di approdo a Italia Viva di Matteo Renzi, con l'annuncio formalizzato durante l'Assemblea Nazionale del partito.

Circa tre mesi per dar corpo al passaggio, dopo i primi segnali già esternati a ottobre scorso. Il primo cittadino entra subito anche nella cabina di regia.

"A Taranto sta succedendo un fatto di grande importanza - ha detto Matteo Renzi - il sindaco continuerà il suo lavoro insieme a noi. Noi abbiamo sempre detto le stesse cose sull'Ilva e su Taranto, poi naturalmente ci sono state tante polemiche e discussioni. Noi siamo stati quelli che hanno messo più di un miliardo, presi dal sequestro Ilva e messi per la decarbonizzazione e per il progetto ambiente pulito a Taranto".

"Naturalmente ci sono state nel corso degli anni tante discussioni e tanti elementi di confronto - ha ricordato ancora Renzi - oggi si apre uno spazio di confronto, il fatto che Rinaldo Melucci continui la sua esperienza con noi è secondo me una cosa molto bella".

"E' un arrivederci - aveva dichiarato Melucci lo scodo ottobre - ora è meglio per tutti che le strade si differenzino, dedichiamoci insieme alla città in un momento molto impegnativo. Non è rancore né insoddisfazione, ma la ricerca di nuove motivazioni e di valori più aderenti al proprio sentire e al proprio progetto politico".

Le grandi manovre in vista delle prossime elezioni amministrative e le concomitanti Europee, nonché di quelle Regionali in prospettiva, sono partite: il cammino sarà articolato e niente affatto lineare. Ci si prepari a sorprese non sempre 'ortodosse'.

