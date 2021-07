Il Sistema, successo per la presentazione del libro del duo Sallusti-Palamara

Esordio con successo per la rassegna letteraria “LibriAmo… tra gli ulivi!”, in cartellone tra luglio e agosto nella meravigliosa cornice di Masseria San Giovanni, in c.da Ottava fra Fasano e Montalbano.

L’evento è promosso dall’imprenditrice fasanese Laura De Mola, ed è organizzato dal Mondadori Point di Fasano.

A dialogare col Direttore e fondatore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, sono stati Alessandro Sallusti e Luca Palamara, autori del libro: "Il Sistema - Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana" edito da Rizzoli.

Il servizio di TeleNorba: