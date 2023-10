Il Sole 24Ore e Confindustria: Puglia, fare rete per essere competitivi

Giovedì 26 ottobre Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore che, in collaborazione con Confindustria, e con il supporto di 4Manager, Asso Service, Elis Innovation Hub e Partner 24 ORE, mette sotto la lente d’ingrandimento le regioni italiane con i loro distretti industriali d’eccellenza, farà tappa in Puglia. L’evento avrà luogo presso l’Hotel Villa Romanazzi a Bari, dalle 9:30 alle 15:00.

L’appuntamento metterà a fuoco la capacità di innovazione tecnologica delle aziende analizzando a che punto è la Puglia che, con le sue 232.000 imprese, rappresenta il 3% del fatturato annuo nazionale.

L’aumento dei costi delle materie prime e la crisi energetica, dovuti a una congiuntura che ha visto prima la pandemia di Covid-19 e, poi, la guerra in Ucraina, stanno mettendo a dura prova il sistema economico nazionale e la competitività delle regioni italiane rispetto a quelle europee e mondiali. Il summit vedrà confrontarsi il mondo delle imprese e delle istituzioni pugliesi.

Dopo i saluti di apertura del Direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, e del Presidente Confindustria Puglia e Confindustria Bari e BAT, Sergio Fontana, la giornata di lavori entrerà nel vivo con l’intervento di Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo economico Regione Puglia, sul sostegno regionale alle PMI ed alle startup. Seguirà, sullo stesso argomento, l’intervento di Vincenzo Paolo Carbonara, Responsabile Finanza Alternativa Cassa Depositi e Prestiti. Subito dopo sarà la volta del focus sul settore aerospaziale tra innovazione e prospettive di sviluppo, che vedrà discuterne Manuela Matarrese, Quadro DTA - Distretto Tecnologico Aerospaziale.

La prima tavola rotonda della giornata si soffermerà sul settore della logistica e delle infrastrutture in Puglia. Ne discuteranno Vito Matteo Barozzi, Amministratore Unico COBAR, e Vito Leonardo Totorizzo, Owner & General Manager ISTOP SPAMAT. La digitalizzazione e le nuove tecnologie come volano di crescita del comparto manifatturiero saranno i temi sui quali si confronteranno, nella seconda tavola rotonda della mattinata, Antonio Morabito, Head of Enterprise Business Development & Marketing TIM, ed Enrico Rigotti, Sales Manager MADE-Competence Center Industria 4.0.

I lavori si concentreranno, inoltre, sulle energie rinnovabili come filiera strategica a livello nazionale. Tema di cui parleranno Francesco Cupertino, Rettore Politecnico di Bari e Presidente Fondazione NEST, Fabio Giuliani, Direttore Generale Fondazione Nest, Pasquale Guastamacchia, Direttore Generale Guastamacchia, e Marta Lorusso, Studio Legale Lorusso, network Partner 24 ORE.

L’appuntamento di Innovation Days dedicato alla regione Puglia porrà sotto la lente d’ingrandimento anche la leva del private capital come nuova risorsa per innovare. Ne discuteranno Fabrizio Bencini, Partner Fondatore KON Business and Financial Advisor, network Partner 24 Ore, Ciro Russo, Founding Partner VSL Club, Amedeo Giurazza, Founder & CEO Vertis SGR, e Anna Guglielmi, Managing Partner Entangled Capital.

I lavori si chiuderanno con un focus sul ruolo dei manager, per rinnovare la cultura organizzativa e favorire l’innovazione, a cura di Simona De Quattro, Responsabile progetto Industry 4.0 Economia Sostenibile 4.Manager.

La sessione pomeridiana sarà dedicata ad attività di networking per sviluppare collaborazioni e carriere. Interverranno Luciano De Propris, Head of Open Innovation & Sustainability - Consorzio ELIS, Francesco Velluto, Business Advisor, Imma Rinaldi, Strategic Consultant, Cesare De Palma, Amministratore unico De Palma Thermofluid, Giuseppe Disabato, Project Manager Gruppo Marseglia, Claudio Tanzariello, Direttore Operazioni Sagelio, e Dominga Ignomeriello, Sales & Business Development Evholo.

La partecipazione, sia online che in presenza, è gratuita previa registrazione su: https://24oreventi. ilsole24ore.com/ID2023-puglia/ . A questo indirizzo è possibile anche consultare il programma di dettaglio dell’incontro.

Main partner sono Banca Ifis e TIM.

Official partner è Audi.

Partner istituzionale è Cassa Depositi e Prestiti.

Local partner sono Cobar, Istop Spamat, ITS A. Cuccovillo e Kyocera.

