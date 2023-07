Il tour di Fruit & Salad on the Beach raggiunge la costa Pugliese

Sulla scia dell’ottimo riscontro registrato sulle spiagge della Campania, che hanno ospitato le tappe iniziali di questa nuova edizione di Fruit & Salad on the Beach, la carovana estiva di promozione della buona alimentazione e dei corretti stili di vita è pronta a raggiungere le strutture balneari della costa pugliese.

Le prossime tappe si terranno in Puglia da venerdì 28 Luglio, a cominciare dal Lido Gitano Cala Salada di Margherita di Savoia (BT), a seguire sabato 29 Luglio al Lido Bagno 27 di Barletta (BT) e domenica 30 Luglio all’interno del Lido Bamboo di Barletta (BT).

In occasione dell’evento, interverrà il Presidente della O.P Agritalia, Michele Laporta, il quale ha dichiarato: "Con questo progetto, desideriamo creare una sinergia unica tra il divertimento, lo sport, la salute e la promozione dei prodotti tipici locali. La Puglia è una regione ricca di eccellenze agricole, e vogliamo valorizzarle ancora di più attraverso la promozione di una dieta mediterranea equilibrata.” Inoltre, ha aggiunto che l'iniziativa di promozione e sensibilizzazione al consumo di ortofrutta sulle spiagge pugliesi è parte dell'impegno di Op Agritalia verso la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale. Difatti, la campagna di sensibilizzazione mira anche a ridurre l'impatto ambientale, promuovendo l'utilizzo di confezioni ecologiche e incentivando il riciclo dei rifiuti.

Per quanto concerne le tappe inaugurali del tour, i promotori del progetto hanno espresso la loro gratitudine per il risultato positivo raggiunto all’interno delle strutture balneari della Campania. Le organizzazioni di produttori ortofrutticoli Agritalia, AOA, Arcadia, Costieragrumi e Terra Orti hanno accolto con soddisfazione la notevole partecipazione alle attività della fascia d’età prettamente giovanile, nella misura in cui il l’iniziativa si rivolge prevalentemente ai più piccoli affinché essi possano realizzare da subito l’importanza di aggiungere alla loro alimentazione cibi più salutari e inserire nella vita quotidiano tanto movimento fisico.

I piccoli bagnanti hanno dimostrato infatti un grande apprezzamento nei confronti dei giochi sportivi ideati per stimolarli a fare giornalieramente attività fisica e nei quiz sulla sana alimentazione. A coloro che hanno dato il maggior numero di risposte esatte sono stati consegnati gli ambiti gadget, quali palloni da beach volley, tavolette da mini surf ed altri strumenti utili per divertirsi giocando in spiaggia. Al termine delle attività i partecipanti, immancabilmente, hanno gustato dell’ottima frutta fresca di qualità offerta dai promotori del progetto.