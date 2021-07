'Impatto Positivo', dalla Puglia podcast per un capitalismo virtuoso

Cosa significa andare oltre la Responsabilità sociale d’impresa? Perché oggi è così importante parlare di Società Benefit? Ma soprattutto cosa sono le Società Benefit? Nasce per rispondere a queste ed altre domande il progetto “Impatto Positivo”, un canale podcast interamente dedicato a tutte quelle realtà che ambiscono ad essere “non le migliori al mondo, ma le migliori per il mondo”.

Il progetto che aspira a far conoscere e valorizzare le buone pratiche di impresa sostenibile e generativa, parte dalla Puglia grazie all’intuizione di Roberto Lorusso, Ceo di Neetra srl e Duc in Altum srl entrambe società benefit.

Nelle puntate di Impatto Positivo, attraverso interviste ad imprenditori e manager di impresa illuminati, si racconta come il business può essere considerato forza positiva nei confronti delle persone e dell’ambiente, per un’economia circolare, rigenerativa e distributiva. Il viaggio parte dalla Puglia con le testimonianze di alcune aziende virtuose e alcuni protagonisti come: Filippo Capurso, Sustainability Coordinator di Andriani Spa; Giancarlo Ostuni, Co-fondatore e responsabile di impatto di Sagelio; Francesco Paparella, responsabile Qualità e sicurezza di Neetra; Sara Gentile, responsabile di impatto di Ars Assure Banking, la prima agenzia di assicurazioni in Italia a diventare Società Benefit.

I podcast spiegano con un linguaggio chiaro tutti i vantaggi economici per le aziende che si costituiscono come società benefit, ma anche per il territorio e la comunità in termini di sviluppo sostenibile, e di benessere sociale e ambientale. Un viaggio che inizia negli Usa con le B-Corp e arriva in Italia con le Società Benefit.

"Il nostro Paese è stato tra i primi al mondo, nel 2015, a dare un riconoscimento di legge alle imprese capaci di coniugare l'interesse dei soci con quello della società e dell’ambiente. – commenta Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia - da allora il numero di imprese che hanno assunto la forma giuridica di “società benefit” cresce senza sosta, persino nell'ultimo anno, nel pieno della pandemia. Questo significa che di imprese virtuose ce n’erano già molte e attendevano solo di essere riconosciute: adesso è il momento di farle conoscere, di portare alla luce ciò che i migliori imprenditori sanno fare per la loro comunità, così da suscitare emulazione e buone pratiche. Ed è questo il grande merito del progetto Impatto Positivo".

Secondo l'ideatore del progetto, l’imprenditore e consulente Roberto Lorusso, che si definisce “bilosofo” in quanto propone un altro paradigma di sviluppo (BIL come Benessere Interno Lordo) e aiuta ad orientare le strategie delle imprese al benessere della persona e della comunità: "Impatto Positivo vuole essere un punto di riferimento per chi vuole diventare una Società Benefit e per chi aspira a certificarsi B Corp, oppure per chi lo ha già fatto e vuole rimanere sempre aggiornato sul tema, imparare e migliorarsi sempre più». Inoltre, la scelta di scommettere su un mezzo non convenzionale come le piattaforme podcasting, risponde ad una visione lungimirante: «Ogni mese 8,5 milioni di italiani ascoltano almeno un episodio e dal 2016 ad oggi gli ascoltatori sono aumentati sempre di più".

E’ possibile ascoltare le puntate di Impatto Positivo sulle principali piattaforme di podcasting (Spotify, Spreaker, Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast) o collegandosi sulla pagina web: www.impattopositivo.cloud

(gelormini@gmail.com)