Imprese che lasciano il segno, la tappa a Bari di Lenovys con Confindustria

Imprenditori e manager che vestono i panni degli “allenatori”. Aziende che concretamente si impegnano nel migliorare il “come” si lavora e non solo il “cosa” si produce. Più risultati sì, ma contemporaneamente più benessere nella vita dei lavoratori. Storie di successo a confronto martedì 12 ottobre a Bari nel convegno “Imprese che lasciano il segno”, patrocinato da Confindustria Bari – BAT e organizzato da Lenovys, società di consulenza e formazione manageriale che ogni anno accompagna centinaia di imprese italiane nella loro crescita strategica e produttiva, migliorando la qualità del lavoro e della vita delle persone.





Dopo Brescia e Livorno, la terza e ultima tappa del roadshow si terrà a Bari e vedrà la partecipazione di:

Sergio Fontana, Presidente Confindustria Bari - BAT e di Farmalabor

Annacarla Loperfido, Organization Development Manager Master Italy

Stefano D'Ascoli, CEO Eusoft

Luciano Attolico, CEO Lenovys e autore di “Strategia Lean Lifestyle”

Michele Dassisti, Professore Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari

Modera Rita Schena, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno

L’evento si terrà presso l’Hotel delle Nazioni, Lungomare Nazario Sauro 7, Bari, martedì 12 ottobre dalle 16:00 alle 18:00. La partecipazione è gratuita, previa esibizione del Green Pass e prenotazione a questo link: https://www.lenovys.com/ eventi/imprese-che-lasciano- il-segno-bari/

In alternativa, è possibile seguire i lavori in diretta streaming iscrivendosi a questo link: https://www.lenovys.com/ eventi/imprese-che-lasciano- il-segno-bari-online/

“Le aziende sono diventate luoghi in cui l’eccesso di lavoro non si trasforma in eccesso di risultati, luoghi in cui può essere facile abituarsi a lavorare tanto e male. Luoghi in cui possono essere alimentati comportamenti che peggiorano lo stato di benessere complessivo delle persone che vi lavorano”, commenta Luciano Attolico, CEO di Lenovys, ritenuto come uno dei massimi esperti in Europa di lean thinking. Già autore dei best seller Innovazione Lean e Toyota Way con oltre 20.000 copie vendute in Italia, da poco è tornato in libreria con Strategia lean lifestyle. Lavorare e fare impresa con più risultati, agilità e benessere, edito da Hoepli.

Una via d’uscita da questa impasse, sottolinea Attolico, esiste; ed è proprio quella che verrà presentata durante il ciclo di workshop. “Dobbiamo mettere in sicurezza l’intera vita lavorativa e l’intera vita privata delle nostre persone. Come? A partire dalla definizione di piani di formazione che agiscano a livello di consapevolezza dei problemi e degli effetti causati dalle attuali modalità di lavoro, e poi di apprendimento di metodi e strumenti di lavoro agile, cui far seguire progetti individuali e di team, supportati da un mentoring specifico, che consentano di passare all’azione e di monitorare con appositi indicatori i risultati in termini di miglioramento dei risultati professionali, aziendali e di qualità di vita, dentro e fuori l’azienda”, conclude.

