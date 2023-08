'Infinita maris' del pianista Mirko Signorile ode al mare a Torre Guaceto

Un pianoforte all’alba. Un musicista. La torre aragonese sullo sfondo, nella cornice d’eccezione della riserva naturale di Torre Guaceto. È stato presentato questa mattina, nella sala Di Jeso del palazzo della Presidenza della Regione Puglia, il videoclip di “Infinita maris”, l’ultimo lavoro del pianista e compositore pugliese Mirko Signorile, girato interamente nell’area protetta di Torre Guaceto.

cliptorreguaceto (1)Guarda la gallery

In conferenza di presentazione, al fianco dell’artista, sono intervenuti Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, e Rocco De Franchi, responsabile della Comunicazione istituzionale della Regione Puglia.

“Infinita maris” - un’ode al mare che culla l’anima e stimola l’amore per la natura – racchiude in sé tutta la magia dello storico evento di Torre Guaceto, il concerto all’alba della torre aragonese, del quale lo stesso Signorile è stato protagonista nell’edizione 2022.

infinita maris 02Guarda la gallery

“A un anno di distanza dalla prima volta - ha raccontato il musicista - sono tornato nella Riserva di Torre Guaceto per realizzare un inno a quel mare che ci appartiene e che, nell’essere allo stesso tempo confine e unione, ci riporta alla natura dell’essere umano, finito in sé stesso, unico e allo stesso tempo parte del tutto. ‘Infinita Maris’ ha al suo interno una parte di improvvisazione, e quindi una spontaneità nata e ispirata dalle prime luci del mattino. Proprio per poter restituire l’unicità di questo momento, il brano è stato registrato sul luogo in presa diretta durante il sorgere del sole grazie al minuzioso lavoro di Nicola Farina mentre tutti gli elementi che ne hanno ispirato la musica, venivano catturati dalle immagini video da Paola Verardi e Barbara Rigon con la preziosa collaborazione di Luca Desiderato”.

cliptorreguaceto (5)Guarda la gallery

Il videoclip e la sinfonia ispirano e aprono allo slancio emotivo verso il mare grazie alla maestria di Signorile pianista, compositore e improvvisatore. Il musicista, eccellenza pugliese molto apprezzata sulla scena internazionale, ha registrato per le più importanti etichette discografiche italiane. Scrive musica per il cinema, il teatro e la danza e insegna pianoforte jazz al conservatorio “Paisiello” di Taranto; attualmente, è in tour con “Euphonia”, un progetto realizzato con Eugenio Finardi e Raffaele Casarano.

cliptorreguaceto (4)Guarda la gallery

“Se abbiamo deciso di sostenere la realizzazione di questa opera artistica - ha dichiarato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto Rocky Malatesta - è perché crediamo che i canali della sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente siano infiniti. Avere al nostro fianco un artista del calibro di Signorile è motivo di orgoglio e di grande soddisfazione. Torre Guaceto porta da sempre alta la bandiera della tutela dell’ecosistema. Il nostro obbiettivo è ampliare il più possibile i nostri confini culturali affinché il maggior numero di persone prenda coscienza della propria impronta ecologica e decida di adottare uno stile di vita più responsabile e consapevole”.

cliptorreguaceto (3)Guarda la gallery

“Chi ha detto che nei luoghi iconici, fortemente tutelati dalla Regione per la loro delicatezza ambientale, non si possa fare cultura? In questi anni - ha commentato il responsabile della Comunicazione istituzionale della Regione Puglia Rocco De Franchi - la guida dell’area marina protetta di Torre Guaceto è riuscita a rendere questo luogo meraviglioso anche un teatro bellissimo per iniziative artistiche e culturali, nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema. Siamo molto contenti di ospitare in questo partenariato pubblico molto affettuoso con Torre Guaceto la presentazione del videoclip del maestro Mirko Signorile, che onora non soltanto questo luogo bellissimo ma tutto il territorio della regione Puglia”.

Patruno Allora Fest 13Guarda la gallery

A margine della conferenza, il direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia Aldo Patruno ha sottolineato che “I binomi Natura/Cultura, Paesaggio/Bellezza trovano la loro massima espressione e il pieno compimento nel progetto musicale di Mirko Signorile a Torre Guaceto. Due eccellenze del Sistema Culturale e Ambientale pugliese dal cui incontro scaturisce non solo la magia artistica, ma anche la più efficace modalità di sensibilizzazione di noi tutti alle tematiche ambientali così attuali e urgenti nel momento storico drammatico che stiamo attraversando.”

(gelormini@gmail.com)