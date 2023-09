ITA ripristina i collegamenti per Linate da Bari e Brindisi

Ripristinato il collegamento con Milano Linate da Brindisi e da Bari. La decisione è stata presa nelle ultime ore dalla compagnia aerea ITA Airways, anche alla luce dell’attività messa in campo da Aeroporti di Puglia, che non ha mai smesso di interloquire con il vettore, perché le frequenze fossero mantenute anche per la stagione invernale.

“In questi giorni - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - non abbiamo mai smesso di lavorare al fianco della compagnia, perché si potesse ripristinare un collegamento utile per il territorio pugliese".

"Abbiamo operato con il massimo riserbo per una operazione che è andata a buonfine - ha aggiunto Vasile - e per questo ringrazio il vettore per essere venuti incontro alle richieste della Puglia. Intanto sono felice di confermare che le interlocuzioni commerciali proseguono con l’obiettivo di rafforzare la connettività con Roma, compatibilmente con la capacità operativa di ITA e le regole di incentivazione della compagnia stessa”.

Anche l'assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia, ha commentato: “ITA Airways ripristina i voli tra Milano Linate e gli aeroporti di Bari e di Brindisi per la prossima stagione invernale. La buona notizia nasce da una proficua collaborazione tra le istituzioni e la compagnia di bandiera. Il costante e costruttivo confronto avviato da Aeroporti di Puglia, in pieno accordo con la Regione Puglia, con ITA Airways ha raggiunto un primo importante risultato per il nostro territorio. Ora aspettiamo di raccogliere ulteriori risultati al fine di rafforzare i collegamenti tra Brindisi e Roma Fiumicino”.

