ITA, soppressione di un volo sulla tratta Brindisi-Linate

Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi.... Sarà sempre più difficile per i passeggeri in partenza dallo scalo aeroportuale pugliese di Brindisi, dopo la decisione di ITA Airways di sopprimere due voli da e per Milano Linate a far data dal prossimo 24 aprile.

Sarà pur vero che dopo la privatizzazione della Compagnia di bandiera il cosiddetto servizio pubblico lascia sempre più spazio alle logiche razionali della sostenibilità di bilancio, ma un rimedio alla penalizzazione del Sud in materia di mobilità e collegamenti col resto del Paese, va cercato e praticato con costanza e convizione.

Si moltiplicano le proteste per l'ennesimo intervento di taglio sui collegamenti aerei da Brindisi, e Antonella Francone, una funzionaria che lavora a Milano, scrive una lettera aperta alla compagnia, rivongendosi anche ad Anna Maurodinoia, assessore regionale alla mobilità sostenibile ed ai trasporti.