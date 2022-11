I.T.T. ‘S. Altamura’ Foggia celebra 150anni e premia Pino Altobelli - Eceplast

Il sodalizio tra l’Istituto Industriale ‘Saverio Altamura’ e la Camera di Commercio di Foggia - che ne decise la costituzione 150anni fa, come Scuola di arti e mestieri nei locali di un vecchio mulino foggiano - torna a materializzarsi con le celebrazioni dell’anniversario dell’odierno Istituto Tecnico Tecnologico ‘Altamura - Da Vinci’, tenutesi nell’Auditorium della stessa CCIAA.

L’evento all’insegna del titolo: “La tradizione si fa innovazione: 150 anni di storia”, è stato occasione per ripercorrere le tappe significative di un presidio formativo a lungo percepito come la scuola dei “ciaccaferr”, nella vulgata capitana, in antitesi a quella più blasonata dei liceali etichettati “zucagnostr“. In altre parole, la declinazione ripetuta di un’antica metafora: la pietra di scarto che diventa testata d’angolo.

Inoltre, la giornata celebrativa ha previsto riconoscimenti agli studenti diplomatosi nel tempo e poi affermatisi nella vita professionale in maniera significativa e determinante per il territorio e la comunità non solo locale, tra cui la realtà industriale ‘Eceplast’ a Troia (Fg) e la storia del suo fondatore, Pino Altobelli, ne rappresentano la testimonianza più orgogliosa.

E dinanzi al Preside, Pasquale Palmisano, al vice Presidente del Comitato per le Celebrazioni dei 150anni, Nicola de Meo, a Giuseppe Silipo, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale della Puglia; Sebastiano Leo, Assessore Regione Puglia Formazione e Lavoro, Scuola e Università; Nicola Gatta, Presidente Provincia di Foggia; Pierpaolo Limone, Magnifico Rettore Università di Foggia; Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo della Diocesi Foggia-Bovino; Rocco Salatto, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Foggia; e ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo della scuola e del sistema imprenditoriale, che nel corso degli anni ha condiviso progetti di formazione e stage aziendali per gli alunni dei diversi indirizzi didattici, Giuseppe Altobelli con viva emozione ha pronunciato il suo intervento.

Altamura Altobelli4Guarda la gallery

L’occasione per ringraziare innanzitutto l’Istituto e i docenti per la formazione garantitagli, nonostante l’esordio poco entusiasmante segnato dalla bocciatura per elevato numero di assenze, che, nella scia della metafora citata, trasforma la mortificazione materna - per le aspettative deluse di un primogenito rimasto presto orfano del padre - nel più potente degli stimoli di rivalsa per primeggiare nel prosieguo degli studi prima e della professione poi.

“Quella formazione - ha detto Altobelli - è stato il vero tesoro che ha arricchito e potenziato gli anni di esperienza professionale seguiti a Ravenna - con la Borsa di Studio dell’ENI, i risultati brillanti alla Scuola Manageriale, le proposte di lavoro e la scelta di tornare in Puglia all’EniChem di Manfredonia - e dopo 8 anni nello stabilimento di Biccari”.

Altamura Altobelli2Guarda la gallery

Anni segnati dal successo e dall’affermazione personale, fino a quando l’Azienda non decise di avviare il processo di privatizzazione dei presidi produttivi diversificati, per riconvertire e accentrare gli interessi soprattutto sul ventaglio energetico.

Obiettivi non condivisi con la nuova proprietà, mobbing e divergenze sulle strategie commerciali - a cui aveva dato nuovi impulsi, nonostante l’approccio da neofita - accelereranno la coraggiosa decisione di perseverare con tenacia nell’azione imprenditoriale, dando vita alla “Eceplast”.

Altamura Altobelli3Guarda la gallery

La svolta sarà caratterizzata e provocata dalla disperazione creativa: che porterà all’intuizione per la soluzione funzionale della cosiddetta ‘saldatura ortogonale’ e di quella ‘circolare’ dei film di polietilene per adattarli ai container, e che aprirà la strada dell’innovazione nella tradizione all’elefante di Eceplast nel mondo dei Grandi Trasporti.

Eceplast è un’azienda nata nel 1995 per la produzione di Liner per container, imballaggi industriali in film di polietilene, che consentono il trasporto di merce alla rinfusa in container.

Di fatto si tratta dell’imballo più sostenibile in commercio, si pensi che con circa 15 kg di imballo si confezionano e spediscono fino 25 ton di prodotti di diversa natura, dai polimeri alle materie prime alimentari; non ci sono altri imballi in grado di reggere il confronto!

Altamura FG Rep Falegnameria2Guarda la gallery

L’azienda opera a Troia, in provincia di Foggia, impiega circa 100 persone, esporta in 40 paesi nel mondo. Per la specificità dei manufatti realizzati è l’unica azienda ad aver conservato gli impianti di produzione in Europa (grazie a ingenti investimenti in automazione di processo e salvaguardando i livelli occupazionali), pur confrontandosi quotidianamente con una concorrenza tutta asiatica; da diversi anni ha anche avviato una ricerca interna per il re-design in chiave sostenibile dei propri imballaggi, arrivando a sottoscrivere a fine 2018 lo EU Plastic Pledge, che impegna l’Azienda con la Commissione Europea a raccogliere e riciclare il 100% del 2000 ton di imballaggi messi sul mercato entro il 2025.

L’innovazione nel packaging e i cosiddetti ‘Trasporti dedicati’ con i liner bags, i thermal protectors e i paper sacks sono la nuova frontiera, per quella sfida senza tempo che Pino Altobelli ha deciso di affrontare sin dai banchi del ‘Saverio Altamura’ a Foggia e che ha trasmesso ai suoi figli, Nicola, Vito e Alessandro, a cui è affidato il futuro della Eceplast: perché “Il futuro è nelle radici!”

L’evento celebrativo e il convegno sono stati moderati dal giornalista Giovanni Tamburrano e hanno registrato gli interventi di: Annamaria Novelli già Dirigente Scolastico dell’ITT “Altamura - Da Vinci” di Foggia; Erasmo di Giorgio, Responsabile Formazione della Camera di Commercio di Foggia; Lorenzo Stridi, Direttore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia; Massimiliano Arena, Presidente dell’Accademia delle Belle Arti e Commissario dell’Ente Fiera di Foggia; Emiliano Contillo, del 32° Stormo dell’Aeronautica Militare-Aeroporto di Amendola; Roberto Parisi, Responsabile Comunicazione di Rosso Gargano -Foggia; Giuseppe Altobelli di Eceplast -Troia (Fg); Paola Blasi e Tiziana Ramunni, rispettivamente Operations Manager e HR Manager di G&W Electric -Foggia; Michele Frisoli di Manta Group -Foggia; Stefania Circiello, Responsabile sede di Foggia dell’Agenzia Adecco.

A seguire il contributo dei docenti dell’Istituto per i diversi settori, il dibattito e, nell’Aula Magna “V. Spada” dell’Università di Foggia, il Concerto Ensable di Fiati “Note a Sud”, diretto dal Maestro Marco Destino.

(gelormini@gmail.com)