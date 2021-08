Jazz Revenge Fest #2 a Bari 26-29 agosto Arena della Pace

Dopo le star americane Ambrose Akinmusire, David Murray, Fred Hersch e Antonio Sánchez, tocca ai leoni italiani del sax Francesco Bearzatti, Roberto Ottaviano ed Emanuele Cisi e al trio Bumps, la formazione pugliese composta da Vince Abbracciante (tastiere), Davide Penta (basso elettrico) e Antonio Di Lorenzo (batteria).

Sono i protagonisti della seconda tranche del Jazz RevengeFest organizzato con la direzione artistica di Roberto Ottaviano dall’associazione Nel Gioco del Jazz, che lancia una doppia promozione: per ogni biglietto acquistato il secondo è gratis, così come per ogni abbonamento.

Il Capitolo #2 del festival che ha fatto registrare la rivincita del grande jazz a Bari, è in programma dal 26 al 29 agosto (sempre alle ore 21), nell’Arena della Pace, al quartiere Japigia (via Nicola Loiacono, 20), dove si terranno i quattro concerti in calendario, recupero della Stagione 2020 «Think Positive».

Si riparte giovedì 26 agosto con il Tinissima 4et di Francesco Bearzatti, il sassofonista che all’inizio del 2021 ha pubblicato «Zorro», omaggio all’eroe della resistenza alle ingiustizie. Con Bearzatti sul palco saliranno Giovanni Falzone (tromba e flicorno), Danilo Gallo (basso elettrico) e Zeno De Rossi (batteria).

Venerdì 27 agosto sarà lo stesso Roberto Ottaviano a esibirsi col suo Eternal Love, la formazione del doppio «Resonance & Rhapsodies» pubblicato dall’etichetta salentina Dodicilune e consacrato miglior disco del 2020 dall’ultimo Top Jazz. La line up prevede, oltre al band leader, Marco Colonna (clarinetti), Giorgio Pacorig (pianoforte), Giovanni Maier (contrabbasso) e Zeno De Rossi (batteria).

Sabato 28 agosto è in calendario un omaggio a Lester Young dal titolo "No Eyes" firmato da un altro sassofonista di punta della scena italiana, Emanuele Cisi, coadiuvato da Dino Rubino (tromba), Rosario Bonaccorso (contrabbasso) e Adam Pache (batteria).

Chiusura domenica 29 agosto con i Bumps, la formazione pugliese composta da Vince Abbracciante (tastiere), Davide Penta (basso elettrico) e Antonio Di Lorenzo (batteria) invitata a presentare il recente progetto discografico «Ars Insidiae», un omaggio alle sonorità vintage dentro un mélange di jazz contaminato nel quale non mancano echi di bande di paese.

Biglietti su www.liveticket.it e www.nelgiocodeljazz.com. Info e WhatsApp 351.2101227 e 338.9031130.

