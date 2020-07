E' apparso sul profilo di Titti Caterina De Simone, è l'appello nel PD per la candidatura di Elena Gentile, ed ha come prime firme di sottoscriozione anche quelle di Assuntela Messina, Paola Povero, Paola Romano, e Elvira Tarsitano.

"Elena Gentile è una risorsa per il Pd e per la Puglia e deve essere candidata - è scritto nell'appello - Questo ce lo hanno confermato anche le primarie, a cui Elena ha partecipato con grande impegno. Elena è una risorsa per il centrosinistra pugliese. La sua esclusione sarebbe una perdita per tutti e tutte. Chiediamo che Elena Gentile sia candidata e ad Elena di non mollare".

Titti De Simone, Assuntela Messina, Paola Povero, Paola Romano, Elvira Tarsitano.

Appello aperto alle adesioni di quanti e quante vorranno sottoscriverlo.