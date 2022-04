'La Bari' torna in serie B, si festeggia con 3 giornate d'anticipo

'La Bari' è la prima squadra di C a conquistare la matematica promozione in Serie B, raggiungendo l'obiettivo con tre turni d'anticipo.

La formazione allenata da Michele Mignani approda nel campionato cadetti, dopo 4 anni di Purgatorio nei gironi inferiori, a seguito della dichiarazione di fallimento, con relativa estromissione dalla B e ripartenza dalla Serie D.

Nella gara odierna ai biancorossi pugliesi sarebbe bastato un pareggio, ma a Latina è arrivata la vittoria,con il gol messo a segno da Antenucci al 23' pt.

Aurelio De laurentis e la sua famiglia ripetono l'impresa, a Bari, che già nel 2006 riuscì a riportare il Napoli dalla serei C alla serie B, prila di rilanciarlo ai massimi livelli anche in serie A.

Un campionato, finalmente, affrontato con la mentalità vincente e la determinazione necessaria verso la meta fissata: tanto da accumulare - al momento - ben 10 punti di scarto nei confronti del Catanzaro seconda in classifica.

“La Puglia ha di nuovo un grande Bari in serie B - ha dichiarato il presidente della Regione, Michele Emiliano - grazie al sacrificio di tutti i giocatori, i dirigenti, l’allenatore, il presidente e soprattutto dei tifosi, che anche oggi a Latina e allo stadio San Nicola hanno seguito a migliaia la squadra incoraggiandola e sostenendola. È stata una rincorsa dura, difficilissima che ha riportato la Bari nel calcio che conta. Attendiamo adesso le altre squadre pugliesi impegnate nel finale dei loro campionati”.

"Era l’estate del 2018. Il Bari era fallito e non sapevamo nemmeno se saremmo ripartiti dalla serie D - ha voluto ricordare il sindaco Antonio Decaro - eppure, in un pomeriggio afoso, ci ritrovammo in tanti nella curva nord dello Stadio della Vittoria. Ci guardammo negli occhi e ci facemmo una promessa: quella non sarebbe stata la fine del Bari, ma l’inizio di un nuovo cammino".

"Oggi festeggiamo - ha ribadito Decaro - perché dopo 4 anni siamo tornati nel calcio che conta, con sacrificio e passione. Ma non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Il cammino continua. Il meglio deve ancora venire".

Adesso la famiglia De Laurentiis - come da regolanto del Consiglio Federale - ha due anni di tempo per scegliere tra il Napoli e il Bari. Una decisione che dovrà prendere nella stagione 2024-25.

