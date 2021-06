'La Bussola', solitudine e povertà i nemici da sconfiggere

Oltre alle nuove povertà, il nemico da sconfiggere a Bari dopo la pandemia resta la solitudine. E' quanto emerge a due mesi dall'apertura nel Centro Commerciale Mongolfieradi Bari Santa Caterina del Centro Servizi "La Bussola", che ha già aiutatooltre 200 cittadini di Bari e provincia fornendo vari servizi: dal sostegnopsicologico all'assistenza fiscale, dall'orientamento lavorativo al supportoal cittadino facendo rete con Associazioni di volontariato del territorio.

Il Centro Servizi Santa Caterina, che gode del partenariato dell'Ordinedegli Psicologi e il patrocinio della Regione Puglia, è realizzato incollaborazione con soggetti istituzionali come l'Ordine degli Psicologidella Puglia, Epaca-Coldiretti, FMTS Agenzia per il Lavoro, e associazionicome il CSV San Nicola, riferimento cittadino per le associazioni che sioccupano di volontariato.

Nel tempo sospeso della pandemia, anche a Bari la solidarietà si è rafforzata, soprattutto tra le fasce più giovani e le persone più deboli, che hanno reagito e lottato come potevano contro l’inoccupazione e il nemico invisibile della solitudine, provando ad aiutare gli altri e impegnandosi in varie attività di volontariato, dal primo soccorso alla tutela dell’ambiente.

Da aprile ad oggi, oltre 200 persone sono state assistite dagli operatori del Centro Servizi, che mediamente incontra 30 persone al giorno negli orari di apertura, per fornire risposte a differenti domande di aiuto: dall’ascolto psicologico per l’età evolutiva, gli adulti e le famiglie, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Puglia, alle richieste di sostegno economico e assistenza fiscale, a cura di Epaca-Coldiretti; ma soprattutto orientamento lavorativo (dalla preparazione a colloquio di selezione alla creazione e revisione CV, ecc.) in partnership con FMTS Agenzia per il lavoro.

In un momento di grave incertezza economica, molti utenti, prevalentemente anziani, si sono rivolti allo sportello di assistenza fiscale per ricevere informazioni su agevolazioni come assegno unico e reddito di cittadinanza: "Al nostro servizio di patronato e assistenza fiscale si sono rivolte molte persone insospettabili che prima della pandemia normalmente non avrebbero mai richiesto alcuna forma di sussidio - ha spiega Antonella Massaro, direttore provinciale dell’Epaca-Coldiretti – e tra le tante storie di disagio ci ha colpito molto quella di un uomo solo, abbandonato dai figli, che ha trovato negli operatori quasi una seconda famiglia".

Tra le emergenze innescate dalla pandemia, la principale resta sempre la perdita del lavoro, specialmente tra le persone over35 e lavorativamente precarie già prima dell’inizio della crisi. Adriana Pascazio, responsabile Servizi per il Lavoro di FMTS Agenzia per il lavoro, dopo questi primi due mesi di volontariato alla Bussola, riferisce di una situazione di forte disagio, tra lavoratori con contratti stagionali (ristorazione, turismo) e livelli bassi di informatizzazione conoscenze informatiche: "Il nostro sportello di orientamento al lavoro ha un taglio molto pratico, perché accompagniamo gli utenti lungo tutto l’iter di candidatura, aiutandoli a scrivere un curriculum efficace e aggiornandoli sulle nuove dinamiche del mercato del lavoro - ha sottolineato Pascazio - tra le storie intercettate allo sportello, mi ha segnato quella di una giovane donna 38enne, molto disorientata perchè dopo 15 anni di impiego nella stessa azienda, ha perduto il lavoro e ha dovuto riscrivere il suo CV, che aveva consegnato a mano in azienda".

Infine, un altro aspetto significativo emerso da questi racconti è il desiderio di impegnarsi nel volontariato. Secondo un’altra operatrice del Centro, Mariangela Chibelli del CSV San Nicola "Molti giovani disoccupati hanno abbracciato in questo periodo particolare il mondo del volontariato, per far del bene agli altri e non soffrire di solitudine anche perché vedono l’associazione di volontariato come un ambiente protetto, che opera in massima sicurezza".

Tra i vari servizi c’è anche lo sportello di supporto psicologico, che si sta rivelando un aiuto prezioso specialmente per famiglie con figli adolescenti. Secondo Vittoriana Guglielmi, operatrice dello sportello di supporto psicologico per l’età evolutiva, la pandemia ha accentuato sintomatologie già presenti e altre silenti, registrando un aumento delle difficoltà di gestione familiare, assenza di comunicazione anche in famiglia, aumento degli stati d’ansia e depressivi.

Il Centro Commerciale, non è più considerato soltanto come un semplice spazio destinato alla vendita di prodotti e servizi, ma sempre di più come un luogo da vivere: nella quotidianità e nel tempo libero, parte integrante del territorio. "Con il progetto 'La Bussola' è dimostrato che si può contribuire con responsabilità a sostenere alcuni bisogni della comunità, in un momento così difficile per l’economia, facendo rete con associazioni, enti e soggetti del territorio - ha dichiarato Silvia Di Trani, Shopping Centre Manager di Svicom - instaurando, anche, un rapporto di fiducia tra utenti e operatori del Centro, che per noi rappresenta un risultato molto importante".

Per accedere allo sportello del Centro Servizi è possibile prenotare un appuntamento online sul sito del Centro Commerciale (https://labussola.cliccail.link/) , attraverso i canali social oppure direttamente presso il centro negli orari di apertura. Le consulenze si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, evitando code e qualsiasi forma di assembramento.

