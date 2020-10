‘La cena mattutina’ degli chef Caldarulo in chiave anti-Covid

Ispirata da Metro Italia e realizzata dagli chef Bruno e Daniele Caldarulo, ‘La cena mattutina’ (alle 6,00 a.m.) alle Terrazze di Santa Lucia a Bari ha acceso di originalità questo sabato di fine ottobre, per sensibilizzare chi di dovere alle problematiche di filiera che stanno travolgendo il mondo Horeca, con l’obbligo di chiusura delle attività di ristorazione alle 6 p.m.

Un’iniziativa ‘anomala’ che riprende l’antica abitudine dei nonni contadini di Puglia, che chiamavano la loro colazione mattutina - prima di recarsi in campagna - “la cinetta” (cenetta), di solito costituita da un pezzo di pane raffermo (del giorno prima), una cipolla e un bicchiere di vino.

Il tutto rivisitato dalla creatività dei due cuochi baresi (padre e figlio), per dar corpo al grido inquieto del settore ristorativo: quasi costretto - in particolare dall’ultimo DPCM - a veder svolta la loro attività in orari decisamente inusuali.

"Una protesta pacifica - spiegano gli chef Bruno e Daniele Caldarulo - perché chiudere un locale alle 18,00 significa chiuderlo pe sempre". L'evento, infatti, si è svolto a Bari - in riva al mare e all’ombra del Faro di San Cataldo - nella cornice suggestiva delle Terrazze di Santa Lucia: una sorta di “crociera in rada”, per aspettare l’alba e degustare l’originale menù proposto dal duo famigliare Caldarulo.

'La cena del mattino' è stata organizzata da Metro Italia: "Si tratta di un'iniziativa per porre l'attenzione sulle necessità dei ristoratori in questo momento così delicato - ha spiegato Debora Bartesaghi, responsabile relazioni esterne Metro - a loro vogliamo lanciare un messaggio di vicinanza, ma allo stesso tempo vogliamo anche sensibilizzare l'opinione pubblica e lo stesso governo ad andare incontro alle necessità del mondo della ristorazione".

Un’iniziativa che sarà ripresa in altre location italiane, i cui obiettivi comprendono la possibilità di offrire stimoli e motivi al perseguimento di soluzioni adeguate a ritrovare un punto di equilibrio sostenibile, per garantire la ripresa di servizi e attività in piena sicurezza - pur nei limiti già individuati col precedente DPCM, non solo nella prospettiva delle prossime festività natalizie.

Si può fare, basta volerlo e organizzarsi in maniera adeguata!

* Le foto dei piatti a cura di Marcelo Di Gesù, per gentile concessione di LSD Magazine