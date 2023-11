La cucina pugliese conquista i palati in Giappone a Tokyo e New York-USA

La Puglia delle eccellenze in questi giorni in giro per il mondo: dal Giappone agli Usa, passando per gli Emirati Arabi, per trovare o consolidare nuovi mercati, affermando la qualità delle proprie produzioni e il valore delle imprese.

Da mercoledì 15 e sino al 17 novembre la Regione Puglia sarà, difatti, anche a New York, durante l’ottava edizione de “La settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, la rassegna tematica dedicata alla promozione della cucina e dei prodotti agroalimentari italiani di qualità. Si tratta di un’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete di Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura e degli Uffici ICE all’estero che punta a dare valore al cibo italiano, mettendo in connessione buyer, esperti del settore enogastronomico, food blogger e influencer che si occupano di cucina italiana negli Stati Uniti, mercato strategico per i prodotti agroalimentari pugliesi, a partire dalla ristorazione di alto livello.

“L’obiettivo promozionale di questa partecipazione dell'Assessorato Agricoltura è strettamente connesso con la tematica scelta quest’anno, ‘A tavola con la cucina italiana: benessere con gusto’ - ha ricordato l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia - perché porteremo a New York prodotti che provengono da produzioni sostenibili, biologiche e certificate. Il cibo di qualità tutela la salute, ed è un messaggio che abbiamo il dovere di veicolare attraverso le nostre produzioni, partendo dall’alimento principe della Dieta Mediterranea, l’olio extravergine d’oliva. Assieme alle nostre eccellenze enogastronomiche naturalmente esportiamo la bellezza dei luoghi dove si coltiva il benessere che deve arrivare a tavola, non solo sulle nostre ma anche su quelle di tutti i consumatori del mondo, pronti magari a venire in Puglia, per scoprire da turisti consapevoli la nostra terra e i nostri mari”.

Agli eventi in programma a New York parteciperanno in presenza il direttore del Dipartimento Agricoltura, Gianluca Nardone, e la dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Rosella Anna Maria Giorgio. Da segnalare la presentazione ufficiale delle attività del Dipartimento Agricoltura nella sede del Consolato Generale italiano a New York, la masterclass 'Pizza Lab' nella pizzeria San Matteo nell’Upper East Side, dedicata alla valorizzazione di prodotti come le farine, le mozzarelle e naturalmente l’olio, tutti prodotti da aziende pugliesi.

Gli eventi a New York per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo della Regione Puglia si chiuderanno con il Cooking Lab, un’esperienza da far vivere agli ospiti statunitensi in una location nel Queens, che sarà allestita con ceramiche pugliesi e attrezzi legati alle tradizioni rurali regionali e dove sarà possibile degustare le tipicità di Puglia. Saranno protagonisti quattro chef pugliesi che illustreranno a 15 executive chef americani le modalità operative della cucina pugliese, all’insegna della valorizzazione del cibo buono e sano.

Nel contempo, all'Hattori Nutrition College a Tokyo - una delle scuole di arti culinarie e dietetica più prestigiose del Giappone, rinomata per l’insegnamento di tecniche di cucina sane e "amiche del corpo" - la chef stellata Solaika Marrocco, di Lecce, ha tenuto una masterclass per illustrare a sessanta studenti le basi della cucina tradizionale regionale, ed in particolare le ricette del polpo in pignata e delle orecchiette al sugo con la ricotta forte.

Gli studenti di questo college sono formati sia come nutrizionisti che come chef in grado di preparare cibo delizioso tenendo pienamente conto della salute, della sicurezza e dell'ambiente.Far conoscere e apprezzare l’enogastronomia pugliese in un contesto così autorevole e influente a livello internazionale costituisce un’opportunità di promozione della Puglia e dei suoi prodotti di assoluto rilievo.

Il programma della missione istituzionale della Regione Puglia in Giappone prevede infatti attività finalizzate al rafforzamento degli scambi culturali, turistici, commerciali e imprenditoriali. Il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha poi incontrato a Osaka Marco Prencipe, Console Generale italiano a Osaka e Mario Vattani, Commissario generale per la partecipazione dell’Italia all’Expo.

Si è parlato, durante le riunioni di lavoro, dell’importanza della costruzione di collaborazioni istituzionali, anche in vista del grande appuntamento di Expo Osaka 2025.

“Siamo qui a Osaka nella regione del Kansai - ha dichiarato Piemontese - che è una delle più dinamiche del Giappone. Vorrei ringraziare il Console generale italiano Prencipe che, tra le altre cose, è un nostro conterraneo originario di Monte Sant'Angelo: sta aprendo le porte della Puglia a tutta una serie di possibilità, non solo culturali, ma anche di scambi economici tra questa importantissima regione giapponese e la nostra Puglia. Stiamo lavorando anche con la Camera di Commercio Italo orientale, e quindi col il sistema della rappresentanza delle imprese, con l’obiettivo di creare un punto d'incontro tra le molteplici potenzialità che questo territorio offre alla Puglia anche in vista dell’Esposizione Mondiale del 2025 qui a Osaka”.

“Sono molto contento di essere in questi giorni con la delegazione della Regione Puglia qui a Osaka - ha aggiunto il console Prencipe - il quadro è quello della Settimana della cucina italiana nel mondo. La Puglia è una regione dinamica e innovativa sotto diversi profili: culturale, economico, commerciale e industriale. Sono sicuro che la sua presenza qui sia prodromica a quella che sarà una sua partecipazione molto attiva in occasione di Expo Osaka 2025”.

La delegazione pugliese nel pomeriggio ha incontrato il direttore Nakanoshima Museum, Sugay. A seguire a Osaka, ci sono diversi incontri in programma: con l’Expo Promotion Bureau, con il direttore del The Entrepreneurial Museum of Challenge and Innovation, Sait, e con il direttore di Osaka Convention & Tourism Bureau, Mizohat. La Giornata si concluderà con Puglia Lifestyle Dinner la cena di networking in collaborazione con il Consolato d’Italia, occasione di incontro e scambio tra imprese e istituzioni italiane e giapponesi, con il concerto del Quartetto d’archi della Fondazione Petruzzelli.

