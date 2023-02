'La Disfida di Barletta' fra i grandi eventi della Regione Puglia

“Bisognava portare la Disfida di Barletta oltre i confini comunali e per la prima volta siamo riusciti a inserire nel bilancio regionale un capitolo apposito per la rievocazione del certame storico”.

Lo ha detto a Barletta il capogruppo di CON in Consiglio regionale, Giuseppe Tupputi, alla conferenza stampa a Palazzo Della Marra, con l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, e il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, sui finanziamenti nel bilancio regionale per la rievocazione dello storico combattimento del 13 febbraio 1503, fra 13 cavalieri italiani e 13 francesi, la cui scintilla scoccò a Barletta.

La Disfida di Barletta, infatti, con la sua rievocazione, per la prima volta rientra a pieno titolo fra gli eventi più importanti della Regione Puglia, che ne tiene conto con un apposito capitolo di spesa nel Bilancio di previsione 2023, e pluriennale 2023 – 2025, approvato a fine dicembre 2022. Nella manovra sono stanziati 150.000 euro per il 2023 e 100.000 euro per ciascuno dei due anni successivi, che serviranno a contribuire a dare la giusta importanza a quell’evento, che rende Barletta, il suo territorio e la Puglia riconoscibili anche all’estero.

A proporre tale assegnazione è stato proprio Tupputi, in collaborazione con gli assessorati al Bilancio e al Turismo della regione Puglia.

“Questo - ha aggiunto il consigliere regionale - è solo un primo passo per sostenere il territorio nel promuovere le sue peculiarità e potenzialità turistiche, a cui si potranno aggiungere ulteriori finanziamenti e partnership anche fra pubblico e privato, in previsione della istituzione della Fondazione della Disfida, in un’ottica di collaborazione e sinergia istituzionale fra Regione e Comune, che è quello che ci deve contraddistinguere, al di là degli schieramenti politici”.

“Questo supporto da parte della Regione Puglia ci permette di continuare a lavorare all’ampliamento dell’offerta turistica e culturale della nostra regione. L’obiettivo è quello di allungare la stagionalità turistica pugliese e della stessa Barletta. La Disfida rappresenta un valore aggiunto per l’offerta complessiva”, ha detto l’assessore Lopane.

“Siamo orgogliosi – ha aggiunto Lopane - di avere contribuito, col Consiglio regionale, a finanziare la programmazione di questa città, sulla rievocazione e sul cartellone di iniziative che verranno presentate, perché riteniamo che si tratti di un arricchimento notevole per la destinazione Puglia e per affermare un brand che deve ragionare in termini di organizzazione turistica territoriale”.

“L'attenzione è tanta e noi continueremo ad essere qui, in questa parte di Puglia importante, che ha ancora un potenziale enorme da esprimere”, ha concluso Lopane, ricordando che “oltre alle risorse sono importanti i progetti, giacché su quelli i territori fanno passi in avanti notevoli”.

