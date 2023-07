'La Giusta Causa' - Bari: verso le Amministrative 2024

di Onofrio Introna

Ampia, partecipata, sentita la riunione promossa a Bari da La Giusta Causa di Michele Laforgia. Io ci sto. Da Socialista sono favorevole a lanciare la prima Convenzione della Sinistra, dei moderati, dei riformisti, dei progressisti, degli ambientalisti, di tutti quelli che a Bari si riconoscono nei diritti, nelle libertà, nel lavoro, nelle parità, nell'attenzione ai deboli e agli ultimi.

Dopo vent'anni, il Centrosinistra ha bisogno però di fare un tagliando. Dalla Primavera pugliese, con Michele Emiliano sindaco e Nichi Vendola primo presidente di sinistra della Regione, la coalizione barese e pugliese si è andata man mano allentando nel corso degli anni, con un'apertura fin troppo generosa nei confronti delle liste civiche, non sempre culturalmente compatibili con i programmi del Centrosinistra che gli elettori hanno votato.

La riunione barese riapre un dialogo all'interno delle forze democratiche, non solo per preparare il rinnovo delle Amministrazioni di grandi città, anche per predisporre le condizioni di una larga coalizione in vista delle Regionali del 2025.

È chiaro che questa nuova coalizione dovrà fare riferimento alle battaglie storiche della Sinistra democratica e riformista pugliese: una sanità risanata e moderna per tutti, lavoro stabile e retribuito equamente, soprattutto per le donne e i giovani, scuola e Università rilanciate, un ambiente salvaguardato e valorizzato, un turismo sostenibile nel rispetto del patrimonio paesaggistico e dell'ecosistema.

Avverto la voglia di rilancio e la sento mia, mi associo per questo al progetto di una convenzione, fatta soprattutto di consapevolezza nei confronti del Popolo e degli elettori del Centrosinistra. Un messaggio rivolto anche a chi negli ultimi anni non si è più riconosciuto e a quanti, speriamo pochi, ci hanno voltato le spalle.

Facciamola presto e ripartiamo dalla sanità, dal lavoro, dal diritto alla casa, da tutto. E dagli ultimi: dopo gli anni del Covid, le povertà sono mostruosamente cresciute, sono tante le famiglie che non ce la fanno. Questa è la nostra missione: recuperare che dietro, sostenere la gente, restituire fiducia nel futuro.