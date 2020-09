La Lega, i modelli Nord-Est e la corsa solitaria ovunque

Il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, arriva in Puglia per dar man forte alla campagna elettorale della Lega, e accompagnato da Nuccio Altieri e Rossano Sasso presenta il programma di buon governo della compagine padana, che nell’applicazione dello stesso FVG, del Veneto e della Lombardia diventa modello anche per la Puglia. Nonostante solo pochi giorni fa Matteo Salvini, dal palco di Molo San Nicola a Bari, avesse sottolineato che “Qui il solo modello vincente è quello pugliese”.

“La Lega governa ormai la quasi totalità delle regioni italiane - ha commentato Altieri dando il benvenuto al Presidente Fedriga a capo della regione Friuli Venezia Giulia già da 2 anni e mezzo - ed è finalmente arrivata l’ora di portare le buone pratiche anche in Puglia".

“Il nostro è un progetto di rinnovamento - ha aggiunto Altieri - contro le logiche clientelari portate avanti fino ad oggi da Emiliano. La stabilizzazione dei contratti nelle ASL a 4 giorni dal voto insieme a tante altre squallide iniziative elettorali sono assolutamente inaccettabili e rappresentano un insulto per i pugliesi. Snellimento della burocrazia, lotta alla disoccupazione, incentivi ai servizi per le imprese, tutela delle fasce più deboli e valorizzazione dell’ambiente in chiave turistica. Sono queste le nostre priorità. La Puglia non può più aspettare. Questa è l’occasione giusta per cambiare”.

“Lunedì si sentirà in Puglia e nelle altre regioni dove si vota un forte vento di cambiamento - ha dichiarato Fedriga - che non potrà non essere avvertito anche a Roma. La Lega è una grande squadra fortemente motivata dall’obiettivo di mettere in rete il modello di efficienza amministrativa e di sostegno alle imprese e alle famiglie, ormai consolidato sul territorio nazionale. In due anni di amministrazione in Friuli Venezia Giulia abbiamo incentivato le assunzioni stanziando, ad esempio, contributi da 7 a 12 mila euro per lavoratore, come anche intervenendo sull’IRAP per le aziende che investono in territori difficili o per i nuovi insediamenti. Il tema azienda passa anche attraverso la professionalizzazione dei lavoratori offrendo alle imprese corsi di formazione ad hoc".

Il presidente Fedriga ha poi affrontato i temi della sanità, illustrando la riforma del sistema nella sua regione, con la suddivisione degli ospedali in ‘hub’ e ‘spoke’, rispettivamente dedicati all’emergenza e agli interventi specializzati per evitare la migrazione sanitaria.

“La protezione sociale e la tutela delle famiglie rappresentano un altro tema a cui abbiamo dedicato misure ad hoc - ha spiegato Fedriga - con l’intervento sugli asili nido, gratis dal secondo figlio, l’innalzamento del limite Isee fino a 50mila euro, o il trasporto pubblico - urbano ed extra-urbano - scontato del 50% per gli studenti. E poi razionalizzare, semplificare, in una sola parola: sburocratizzare. Il rilancio della competitività, dei consumi e dell’occupazione sono le vere sfide insieme a protezione sociale e sanità. Tutto questo si può fare. La regione che ho l’onore di governare ne è viva testimonianza ed è un modello assolutamente replicabile anche qui, mi sento di dire, per il bene della Puglia e dei Pugliesi”.

Non un accenno, né un riferimento al candidato presidente, Raffaele Fitto, a ulteriore conferma di quanto sia stato fortemente percepito nel corso delle scorse settimane di campagna elettorale: la barra leghista è saldamente tenuta sulla rotta del risultato di lista. La candidatura “subita” gode, in pratica, del sostegno solo formale.

L’ipotesi, che più d’uno avanza, è che anche da queste parti sia stata diffusa una nota simile alla circolare diramata i primi di settembre dal direttorio leghista in Veneto guidato da Lorenzo Fontana - ex ministro e commissario in quella regione - per ribadire che “Tutte le sezioni territoriali devono fare campagna elettorale solo per la lista Lega” e non per la lista “Zaia presidente”. I commenti sottovoce ripetono: “E’ successo in Veneto con Zaia, figurati in Puglia con Fitto!”.

