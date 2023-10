La Puglia a Bruxelles presenta alla UE 'Su.Pr.Eme' e 'MareAsinistra'

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a Bruxelles, a margine della presentazione dei risultati conseguiti con il Progetto Su.Pr.Eme (Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate), finanziato dai fondi AMIF - Emergency Funds (AP2019) della Commissione Europea – DG Migration and Home Affairs, ha dichiarato: “Il progetto Su.Pr.Eme dimostra che non è vero che non esistano idee e azioni politiche intelligenti per gestire i flussi migratori".

emiliano bruxelles Suprme (1)Guarda la gallery

"Si tratta di un progetto dell'Unione Europea - ha spiegato Emiliano - che ha messo insieme cinque Regioni che hanno collaborato nell'individuazione di strategie per l’accoglienza, per immaginare la formazione linguistica, legale, sociale delle persone che sono arrivate nel nostro Paese. Tutto ciò ha dato vita a un esperimento che noi consideriamo unico in Europa: Casa Sankara a San Severo, un'azienda agricola della Regione Puglia che era abbandonata, data in gestione con un piccolo sostegno di parte pubblica a migranti che erano già stabilmente in Italia e che l'hanno trasformata in un luogo dove l’accoglienza viene effettuata attraverso il lavoro agricolo che contribuisce a finanziare la struttura".

"C’è poi una seconda fase, realizzata proprio grazie a Su.Pr.Eme - ha sottolineato Emiliano - che ha consentito di realizzare una vera e propria struttura imprenditoriale in grado di vendere i prodotti agricoli. Il pomodoro lì raccolto è presente nella grande distribuzione. Una dimostrazione di come regolando i flussi e avendo chiaro il numero di persone che si possono accogliere è possibile attraverso la creatività e l'intelligenza, soprattutto delle Regioni, costruire una politica di accoglienza che non sia fallimentare come quella che purtroppo stiamo vivendo attualmente nel nostro Paese”.

emiliano bruxelles Suprme (5)Guarda la gallery

Il principale obiettivo del progetto, che ha visto come capofila il Ministero del Lavoro e come coordinatrice la Regione Puglia, è stato la realizzazione di un Piano Straordinario Integrato di interventi a contrasto e superamento di tutte le forme di grave sfruttamento lavorativo e di grave marginalità/vulnerabilità insistenti nei territori delle cinque Regioni del Sud: Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania.

“Le cinque Regioni - ha detto Roberto Venneri, segretario generale della presidenza della Regione Puglia - hanno unito le loro forze per combattere la piaga del caporalato e per assicurare una dignitosa accoglienza ai lavoratori e ai migranti. Il programma, che ha visto la partecipazione anche del Terzo Settore e delle ONG, si caratterizza per un approccio multilivello e multifondo. Questo ha garantito una forte sussidiarietà fra il partenariato che ha assicurato il raggiungimento dei risultati”.

I risultati del progetto, selezionato dalla Commissione Europea come esempio di buone pratiche sulle reti regionali, saranno presentati nel pomeriggio al Comitato delle Regioni, nell’Edificio Jacques Delors, dove si terrà la conferenza dal titolo “Su.Pr.Eme: cinque regioni del Sud Italia che promuovono strategie di integrazione e diritti dei lavoratori migranti”.

european week Bruxelles (1)Guarda la gallery

Altro appuntamento della Regione Puglia alla European Week of Regions and Cities, è stato l’evento dell’Unione Europea dedicato alle politiche di coesione che si svolge a Bruxelles dal 9 al 12 ottobre.

Nella giornata di mercoledì 11 ottobre, i riflettori sono stati puntati su “MareAsinistra”, la strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia, oggetto della presentazione organizzata presso l’ufficio di Bruxelles della Regione Puglia (rue du Trône 62, 1050 Ixelles, Belgio). Nel corso dell’evento, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni europee e di stakeholders pubblici e privati, in programma gli interventi di Michele Emiliano (presidente della Regione Puglia) e Alessandro Delli Noci (assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia).

A seguire testimonianze, contributi e suggerimenti alla strategia #mareAsinistra da parte di funzionarie e funzionari pugliesi delle istituzioni europee e di liberi professionisti che operano a Bruxelles. A prendere parola: Loredana Capone (presidente del Consiglio regionale e membro del Comitato europeo delle Regioni), Stefano Nardi (capo unità presso il Comitato europeo delle Regioni – Commissione per le risorse naturali NAT), Benedetta Dentamaro (vice capo dell’unità European Peace Facility - Budget & Finanze - Commissione europea e vicepresidente dei Com.It.Es. di Bruxelles), Marco Franza (attaché per l’Energia della Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’UE), Maddalena Maggiore (borsista di ricerca presso l’ufficio di Bruxelles della Regione Puglia), Lorenzo D’Uva (medico chirurgo ortopedico dell’ospedale universitario Brugmann) e Alessandro Carano (presidente della fondazione no-profit Carano4children). All’evento sono stati invitati anche i pugliesi e le pugliesi che vivono e lavorano nella capitale belga.

UE settimana della regioniGuarda la gallery

La strategia regionale #mareAsinistra è stata adottata dalla Giunta regionale per attrarre sul territorio pugliese i migliori talenti creativi e tecnologici a livello internazionale. La Strategia coltiva l’ambizione di mettere a sistema tutte le azioni – già adottate e di futura adozione – che possono avere ricadute positive sull’attrazione dei talenti. L’obiettivo è attirare studenti, nomadi digitali, startuppers, pugliesi di ritorno, nuovi investitori, top scientist, artisti, talenti in settori altamente innovativi richiamati nella Strategia Regionale di Specializzazione intelligente (S3). La strategia prevede il coinvolgimento dei principali stakeholders di riferimento, tra cui le università, le istituzioni e i fondi di investimento.

#mareAsinistra si basa su un processo partecipativo e itinerante, avviato lo scorso 20 agosto sulla piattaforma PugliaPartecipa. Fino al 20 novembre 2023 sarà possibile contribuire ad arricchire il documento preliminare della strategia regionale compilando il questionario disponibile all’indirizzo web https://partecipazione. regione.puglia.it/processes/ strategiatalenti .

(gelormini@gmail.com)

-------------------