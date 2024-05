La Puglia al Salone del Libro di Torino: impegno civico, emozioni e Amor loci

Ancora una volta la Puglia al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 9 al 13 maggio 2024 e intitolato 'Vita immaginaria', con uno stand istituzionale e la presenza di 39 case editrici, un calendario con oltre 50 presentazioni e una mostra dedicata a illustratori pugliesi.

Lo stand della Regione Puglia, realizzato con Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura nell’ambito di Parole a sistema, linea d’intervento per lo sviluppo e la valorizzazione dell’editoria pugliese, in collaborazione con APE - Associazione Pugliese Editori, si sviluppa in un’area complessiva di 200mq. Ospiterà Adda Editore, Antonio Dellisanti Editore, Besa Muci, Cacucci Editore, Claudio Grenzi Editore, Di Marsico Libri, Editrice Aga, Editrice Rotas, Edizioni Ampelos, Edizioni dal Sud, Edizioni Dedalo, Edizioni di Pagina, Edizioni Giuseppe Laterza Srl, Edizioni la Meridiana, Edizioni Milella, ERF Edizioni, Fides Edizioni, Florestano Edizioni, Fos Edizioni, Gagliano Edizioni, Gelsorosso Casa Editrice, I libri di Icaro, Kurumuny, Matilda Editrice, Moon Edizioni, Musicaos Editore, Pensa MultiMedia, Pietre Vive Editore, Progedit, Schena Editore, Sfera Edizioni e Posa Edizioni, Stilo Editrice e Grecale Edizioni, Terra Somnia Editore, Wip Edizioni, e Consiglio Regionale della Puglia. Inoltre saranno presenti con un proprio stand, sempre con il sostegno della Regione Puglia, Manni Editore, Les Flâneurs Edizioni, Secop Edizioni e Antonio Mandese Editore.

Lo stand Puglia ospiterà anche una mostra - parte integrante dell’allestimento - che riunisce le tavole di 35 illustratori pugliesi protagonisti, sempre con Regione Puglia, a Bologna Children’s Book Fair 2024, fiera dedicata all’editoria per bambini e ragazzi. Infine come di consueto lo spazio incontri dello stand istituzionale propone un programma molto ricco di presentazioni che prevede:

Giovedì 9 maggio alle ore 16.00 “Le sciagurate regine di Napoli” a cura di Adda editore,

Venerdì 10 maggio ore 10.30 “Berardino Rota intellettuale e poeta nel Cinquecento partenopeo” a cura di Cacucci editore, ore 11.00 “Nova docendi ratio. Novum iter ad linguam latinam discendam” a cura di Edizioni Milella, ore 11.30 “Anna Ximenes” a cura di Edizioni di Pagina, ore 12.00 “Flora salentina, un patrimonio da salvaguardare” a cura del Consiglio Regionale della Puglia - Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale Teca del Mediterraneo, ore 12.30 “La felicità degli infelici L'evoluzione del Progetto: dal romanzo al palcoscenico all'ologramma” a cura di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Sezione Economia della Cultura, ore 13.30 “Nadir. Le piccole storie della coscienza e della sua speranza” - Alessia Tondo (canto, chitarra, voce narrante) e Vito De Lorenzi (percussioni), ore 14.00 “Noi che siamo italiane” a cura di ERF edizioni, ore 14.30 “Un bacio e un graffio” a cura di Ensemble, ore 15.00 “Bizzarro questo mondo libero” a cura di Fides edizioni, ore 15.30 “Due atelier. Notturnali della relazione” a cura di Adda editore, “EtnoAntropologia Gastronomica Sallentina. La quintessenza della dieta mediterranea” a cura del Consiglio Regionale della Puglia - Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale Teca del Mediterraneo, ore 16.30 “Maresa” a cura di Terra Somnia Editore, ore 17.00 Tusiani 100: 1924-2024. Centenario della nascita di Joseph Tusiani” a cura del Consiglio Regionale della Puglia - Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale Teca del Mediterraneo, ore 18.00 “Conferenza stampa di presentazione della pubblicazione dei risultati della ricerca promossa all'interno del Prin 2017 a cura di Università degli Studi di Bari, ore 18.30 Invito a Trani a cura di Secop edizioni, ore 19.00 presentazione della pièce teatrale Nel silenzio parlami ancora” a cura di Besa Muci, ore 19.30 “In Puglia. Da Alda Merini a Mario Desiati” a cura di Giulio Perrone Editore, ore 20.00 “Il peso dell'assenza” a cura di Les Flâneurs edizioni.

Sabato 11 maggio ore 10.30 e 16.30 laboratorio esperienziale di Graphic Novel “Se mi racconti una storia, nasce un fumetto”, ore 10.00 “La strada di Miriam” a cura di Carmelo Greco, ore 10.30 “Il grande libro dell'Alta Murgia” a cura di Istituto Comprensivo "S. G. Bosco - A. Manzoni" di Toritto (Ba), ore 11.00 “Bagna Cauda patate e cozze” a cura di Wip edizioni, ore 11.30 “Strane voci al castello” a cura di Musicaos editore, ore 12.00 “Arte in Puglia 1900-1950. Dizionario biografico degli artisti” a cura del Consiglio Regionale della Puglia - Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale Teca del Mediterraneo, ore 12.30 presentazione del Fondo antico e di prestigio “Vincenzo Luisi del Consiglio regionale della Puglia” a cura del Consiglio Regionale della Puglia - Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale Teca del Mediterraneo, ore 13.00 Conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2024 di Conversazioni dal Mare. “Incontri culturali a cielo aperto a Giovinazzo e Mattinata” a cura di Artemia APS, ore 13.30 “Canudo e la valorizzazione delle sette arti” a cura di Secop edizioni, ore 14.00 presentazione della scuola di formazione editoriale “La tridimensionalità della parola” a cura di Fos Edizioni, ore 14.30 “Esercizi spirituali per bevitori di vino” a cura di Edizioni Ampelos, ore 15.00 “Gli amori difficili di uno spettatore” a cura di Les Flâneurs edizioni, ore 15.30 presentazione LegalItria Podcast festival e Piazze Connection a cura di Radici Future, ore 16.30 “Giacomo Puccini” a cura di ERF edizioni, ore 17.00 “Dialoghi con Lito. 'ndrangheta a Calabria Lombardia” a cura di Terra Somnia Editore, ore 17.30 presentazione del concept book Acqua a cura di Francesco Di Dio e Alessio Rondinelli, ore 18.30 presentazione de Le grandi dimissioni, opera vincitrice dell’VIII edizione del Premio Alessandro Leogrande a cura di Presìdi del Libro, ore 19.00 “Controluce” a cura di Besa Muci, ore 19.30 “Tobia Scarpa. Design e gusto della tavola italiana” a cura di Sfera Edizioni, ore 20.00 “La progettualità della Sfera Edizioni per l'Arte Contemporanea” a cura di Sfera Edizioni.

Domenica 12 maggio ore 10.30 e 16.30 laboratorio esperienziale di Graphic Novel “Se mi racconti una storia, nasce un fumetto”, ore 10.30 “Yael Peretz” a cura di Edizioni Esperidi, ore 11.00 “Per una cultura dell'inclusione” a cura di Radici Future Produzioni, ore 12.00 presentazione video e catalogo della mostra “A lezione di libertà. Tommaso Fiore, umanista e meridionalista, tra etica e politica” a cura del Consiglio Regionale della Puglia - Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale Teca del Mediterraneo, ore 12.30 presentazione Festival Lungomare di Libri 2024 a cura del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio Regione Puglia, ore 13.00 “Aiutami a guardare “a cura di Gelsorosso casa editrice, ore 13.30 “Il segreto di Esther” a cura di Fides Edizioni, ore 14.00 “Shakespeare Ænigma. La prima incarnazione di John Florio” a cura di Florestano edizioni, ore 14.30 “Tarantismo senza tarantati” a cura di Musicaos editore, ore 15.00 “Dissolute dissolvenze” a cura di Schena Editore, 15.30 “Così è la vita bella di Luca Sorrisi” a cura di Schena Editore, ore 16.00 presentazione festival Piccole Cose Fest 2024 a cura di Associazione Culturale Rhymers' Club, ore 16.30 “La prima immagine di lei” a cura di Gelsorosso casa editrice ore 17.00 “Il geografo” A cura di Les Flâneurs edizioni, ore 17.30 “Una caramella per Rossana” a cura di Wip edizioni, ore 18.00 “La maggior età. Una poesia, dieci racconti e una fotografia per i dieci anni della Gelsorosso” a cura di Gelsorosso casa editrice, ore 18.30 “Arte a Taranto. 1980-1990” a cura di Progedit.

