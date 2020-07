'La Puglia domani', il nuovo simbolo della lista Fitto

Lo skyline alle sue spalle è quello suggestivo del lungomare barese e della città che si staglia tra il blu del cielo e del mare, ma la scelta della location - il Molo San Nicola a Bari - ha ben altro obiettivo: puntare dritto verso lungomare Nazario Sauro, sul palazzo della presidenza della Regione Puglia.

In questa cornice Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, ha presentato il nuovo simbolo della lista elettorale che porterà il suo nome, con lo slogan "La Puglia domani".

Un simbolo con taglio fortemente salentino, perché il pumo, come emblema dell'artigianato pugliese in tutto il mondo, ne conserva ancora la tipica identità, anche se nelle intenzioni del candidato si vuole piuttosto evidenziare il rispetto della tradizione e l'aspirazione verso un futuro di innovazione, crescita e sviluppo.

“È presente nella mia casa e in quella di molti pugliesi - ha detto Fitto scoprendo la riproduzione del simbolo tra una ricca collezione di pumi d’ogni colore - l'ho scelto come simbolo della mia lista "La Puglia domani": spero sia di buon auspicio per la sfida che abbiamo davanti.

"Il Pumo è un prodotto artigianale pugliese molto famoso – ha spiegato Fitto - che rappresenta una rosa stilizzata, una rosa che sboccia. Il significato, quindi, è quello di rinascita. Sarà il simbolo della nostra lista caratterizzata dai colori che comporranno il logo: il verde e il blu. Sono due colori che rappresentano la Puglia, il verde ricorda i nostri paesaggi, il blu il nostro cielo e il nostro splendido mare".

(gelormini@gmail.com)