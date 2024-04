'La Salute in Puglia' premia i protagonisti del benessere

Con il suo sito web (www.lasaluteinpuglia.it) e i suoi canali social (Facebook, Youtube e Instagram), il network La Salute in Puglia si occupa quotidianamente della diffusione di notizie sulla Sanità e sul benessere psico-fisico dei pugliesi, e non solo.

Fiore all’occhiello è la pagina Facebook, nata nell’aprile 2017, particolarmente seguita durante il periodo della pandemia. Al momento con gli oltre 50mila follower è al secondo posto, alle spalle di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, nella classifica virtuale delle pagine regionali dedicate alla salute, prima per numero di post pubblicati con regolarità.

Al pari del network Pugliaconvegni, quello de La Salute in Puglia si può definire un ramo operativo di “Centro Relazioni Media” e, in diverse occasioni, è stato coinvolto in ambiziosi progetti di comunicazione, anche universitari, riguardanti la promozione della Salute.

Per celebrare i risultati raggiunti in questi anni, Michele Papavero, ideatore e anima del network, ha organizzato il Galà 2024 de La Salute in Puglia (#lasaluteinpugliagalà2024), un appuntamento conviviale nel corso del quale ha voluto attribuire un riconoscimento alle persone, alle organizzazioni, alle realtà aziendali che negli ultimi tempi si sono impegnate a diffondere la Cultura della Salute in Puglia.

Tra i partecipanti alla serata, accademici e rappresentanti di enti, istituzioni ed aziende, come il Magnifico rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini, Giovanni Tricarico, consigliere Uniba e Direttore Regionale di Confcooperative Puglia, Francesco Leonetti, direttore del Dipartimento di Farmacia - Scienze Del Farmaco dell'Università di Bari, Lucia Parchitelli, consigliera regionale e presidente della VI Commissione regionale Formazione e Cultura e il Garante dei Diritti dei Minori della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio.

L’iniziativa, che ha registrato la partecipazione di oltre 180 ospiti, si è svolta nella splendida location di Villa Morisco, a Bari- Santo Spirito dove sono stati attribuiti 17 premi personali, 9 premi collettivi e un premio alla carriera.

“Nulla è più prezioso dei pensieri e dei gesti dedicati agli altri” è la frase incisa sulle targhe consegnate ai premiati dopo aver letto le motivazioni dei riconoscimenti. Tutte diverse nella forma, ma tutte perfettamente sovrapponibili nella sostanza: grazie per l’infaticabile lavoro che ogni giorno ciascuno svolge nel proprio settore per il miglioramento della qualità della vita, per la promozione di stili alimentari sani e sostenibili, per garantire la sicurezza degli alimenti o l’eccellenza della cura, per le attività di comunicazione, divulgazione scientifica, formazione e ricerca al servizio della salute e del benessere dei cittadini.

I premiati della serata:

1. Caterina Alesina, Ceo Alesina Adv, agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche;

2. Prof. Riccardo Amirante (Politecnico di Bari);

3. Dott.ssa Annamaria Annicchiarico (Amministratore Unico e Direttore generale Tecnopolis PST);

4. Prof.ssa Maria Lisa Clodoveo (Università di Bari);

5. prof.ssa Filomena Corbo (Università di Bari);

6. Dott. Vitangelo Dattoli (Manager in Sanità);

7. Prof.ssa Madia D’Onghia (Responsabile Scientifico Clinica Legale Università di Foggia);

8. Dott. Mimmo Mazza (Direttore Responsabile de La Gazzetta del Mezzogiorno);

9. Dott. Domenico Meleleo (pediatra di libera scelta, presidente Aps Lifestyle Studium);

10. Dott. Vincenzo Pestrichella (Responsabile Dipartimento di Cardiologia e del Laboratorio di Terapia Endovascolare presso il Mater Dei Hospital di Bari);

11. Dott. Giuseppe Pizzuto (urologo, dirigente medico dell’Ospedale Perinei di Altamura);

12. Dott. Roberto Russo (Responsabile della U.O.Semplice di Dialisi Domiciliare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari);

13. Prof. Francesco Schittulli (direttore della Breast Unit del Mater Dei Hospital di Bari);

14. Prof.ssa Giuseppina Marilia Tantillo (Università di Bari);

15. Dott.ssa Elvira Tarsitano (vicepresidente Ordine Biologi di Puglia e Basilicata);

16. Dott.ssa Barbara De Ruggieri (Project Manager EIT Food – Università di Bari);

17. Renato Morisco (chef e patron di Villa Morisco);

18. Presidio di Riabilitazione San Giovanni di Dio – Adelfia (hanno ritirato la targa il dott. Roberto Marino, presidente della Cooperativa sociale San Giovanni di Dio e l’ing. Marco Bonerba, direttore del Presidio);

19. LILT Bari (hanno ritirato la targa la presidente avv. Marisa Cataldo e il direttore sanitario Dott. Gianni Izzi);

20. Abap Aps (ha ritirato la targa la presidente dott.ssa Valeriana Colao);

21. Anthropos Scs (ha ritirato ritira la targa la presidente dott.ssa Maria Pia Cozzari);

22. DiSSPA Università di Bari (ha ritirato la targa la direttrice prof.ssa Maria De Angelis);

23. Filiera21 Associazione per l’Agroalimentare (ha ritirato la targa il vicepresidente avv. Luigi Fino);

24. Centro per le malattie neurodegenerative e l'invecchiamento cerebrale dell’Università di Bari - Pia Fondazione 'Card. G. Panico' Tricase- Lecce (ha ritirato la targa il dott. Daniele Urso);

25. UOC di Oncoematologia Pediatrica Policlinico di Bari (ha ritirato la targa il direttore il dott. Nicola Santoro);

26. La Verde Via (ha ritirato la targa il presidente il dott. Vincenzo Coppa).

Alla dott.ssa Vita Buongiorno, medico radiologo, è stato conferito il premio alla carriera.

La serata, condotta dalla giornalista Carmela Formicola e allietata dalle note di musica classica del flauto di Giancarlo Pellegrino e del violino di Jelena Savcenko, si è conclusa con una cena “salutistica”, frutto della creatività di Renato Morisco - chef, tecnologo dell’alimentazione e patron di Villa Morisco – che, con la sua professionalità ha trasformato in prelibate pietanze le eccellenti materie prime offerte dagli sponsor.

Un menù, accompagnato da eccellenti vini regionali, che merita di essere assaporato dall’inizio alla fine. Hors d'Oeuvres: Pane di Altamura ripieno di cialda (papate, fagiolini, cipolla rossa, pomodori); Inchino a sua maestà il Panzerotto; Inchino al Panzerotto Re Nero; Pettole; Degustazione di latticini e formaggi; Degustazione di pane e olio extravergine; Panino gourmet con stracciatella e tartare di orata al profumo di agrumi con micro ortaggi.

Esordio: Lui, Lei e l’Altro con grani pigmentati antichi in salsa di pomodoro, pomodorini al profumo di rucola, capocollo, julienne di caciocavallo e tarallata.

Piatto forte: Rotolo di spigola in guaina di zucchina farcito di pane aromatizzato su vellutata di patate e gocce di barbabietola.

Dessert: Castagnaccio con farina di carrube, crema chantilly e ganache al cioccolato, Dolce cannolo. E per concludere: Caffè del marinaio con miele.

Numerosi gli sponsor, le aziende e i consorzi che perseguono ogni giorno l’obiettivo di offrire qualità ed eccellenza della Puglia, per portare in tavola salute e benessere, grazie alle proprietà nutrizionali dei loro prodotti: Consorzio Gargano Pesca (Pesci) - Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell’olio Extravergine a Denominazione Geografica Protetta di Puglia (Olio Evo) - Fedagripesca Puglia - Confcooperative (vini: “Grifo” Della Cantina Di Ruvo Di Puglia, “Casaltrinità” di Trinitapoli - Cantina Sociale Di Barletta denominata “Vini Fieramosca”) - Fioristi Petrolla di Bari (composizioni floreali) - Granomischio (pasta, prodotti da forno, farine) - Ignalat Caseificio (latticini) - Masseria Agricola Olere (farina di carrube) - Natura Humana (Creme di carrube) - Oropan (pane di Altamura) - Pastificio Marella (pasta) - Regina di Fiori (miele) - Veetaste Urban Agriculture (micro-ortaggi).

