Le burrate di Noci e Putignano prime al World Championship Cheese Contest

La burrata dell'entroterra barese si afferma al World Championship Cheese Contest nel Wisconsin - USA, con il doppio riconoscimento per le aziende pugliesi di Noci e di Putignano, che si aggiudicano il podio fra quasi 3mila formaggi in gara.

È festa per gli amanti della burrata. Due fratelli pugliesi sul podio del concorso internazionale, che decreta il valore e il prestigio del "tocco famigliare": l'azienda Delizia di Noci classificata al primo posto, è guidata da Giovanni D'Ambruoso, mentre il secondo posto è andato al Caseificio Artigiana di Putignano, di proprietà del fratello Francesco D'Ambruoso.

Il World Championship Cheese Contest è il più grande concorso internazionale nel settore lattiero-caseario. Un appuntamento che si tiene a cadenza biennale dal 1957. In gara quest'anno c'erano tremila latticini provenienti da tutto il mondo, valutati da 80 giurati internazionali. I formaggi sono valutati alla cieca e giudicati in base all'aspetto, e al profilo aromatico e sensoriale, con un punteggio massimo di 100.

Durante l'evento che si è tenuto dal 5 al 7 marzo al Monona Terrace di Madison nel Wisconsin - Stato vocato alla produzione di formaggi negli Stati Uniti, settore che sta vivendo un vero e proprio rinascimento - hanno vinto le burrate dei due fratelli D'Ambruoso. Fra le categorie in competizione c'erano i grandi stagionati (grana, cheddar, provolone e asiago), i blu con gorgonzola, i formaggi molli come il brie, e l'immancabile categoria riservata alla burrata, latticino sempre più apprezzato all'estero.

Diciotto aziende hanno portato burrate in gara al World Championship Cheese Contest. Al primo e secondo posto le due aziende pugliesi, la terza classificata è la burrata di un caseificio canadese.

L'azienda Delizia di Noci è una Spa che produce i tradizionali formaggi pugliesi, distribuiti sul mercato italiano ed estero. Tra le sue specialità vanta la la burrata campione del mondo nonché la "Deliziosa", ovvero la mozzarella di Gioia del Colle DOP che, come da disciplinare, è prodotta con latte locale (vincitrice del bronzo nella categoria "vaccina di nicchia" nel blind test del Gambero Rosso). Nella competizione statunitense la burrata nocese ha vinto Best in Class con il punteggio di 99,65 staccandosi dalla seconda in classifica per soli 0,15 punti.

Anche il Caseificio Artigiana di Putignano vende i suoi prodotti negli Stati Uniti. Le sue paste filate più richieste oltreoceano sono, oltre la burrata, la stracciatella, caciocavallo silano DOP a testa piccola, ma anche mozzarella, burrata affumicata e stracciatella affumicata. Negli Stati Uniti, l'Italia esporta complessivamente 30mila tonnellate di formaggi. Grazie al successo dei fratelli D'Ambruoso e la visibilità ottenuta al World Championship Cheese Contest, le burrate pugliesi conquistano altro terreno nel mercato degli Stati Uniti, aprendo ulteriori prospettive di export.

(da gamberorosso.it)