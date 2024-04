Le dimissioni di Giuseppe Tupputi respinte dal Gruppo CON

Nel bel mezzo del terremoto politico che travolge il centrosinistra barese, il capogruppo CON in Consiglio regionale Puglia, Giuseppe Tupputi, diffonde una nota comunicando le sue dimissioni.

“Ci tenevo a essere il primo a darvi questa notizia: ho appena rassegnato le mie dimissioni da capogruppo di Con Emiliano".

"In questo momento politico è fondamentale fermarsi per fare delle riflessioni nell'interesse di tutti. Ritengo questo passo indietro necessario per affrontare nel modo migliore le sfide che attendono il futuro della nostra Regione".

"Mi auguro - ha concluso Tupputi - che la mia decisione possa servire da esempio e si proceda con l’azzeramento di tutti i ruoli di vertice all'interno della Regione Puglia”.

Immediata la reazione del Gruppo regionale CON coordinato da Michele Boccardi: “Respingiamo in maniera netta le dimissioni del capogruppo Giuseppe Tupputi. Abbiamo preso atto delle ragioni politiche sottese alla sua decisione e siamo certi di poter dipanare ogni divergenza a strettissimo giro, ripristinando un clima di serenità”.

