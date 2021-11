Le dimissioni di Pier Luigi Lopalco da Assessore alla Sanità

Come una palla da bowling che fa 'strike' arrivano le dimissioni da Assessore alla Sanità della Regione Puglia di Pier Luigi Lopalco.

Secondo le agenzie, la decisione 'irrevocabile' sarebbe di qualche giorno fa, ma il presidente Michele Emiliano gli avrebbe comunque chiesto ha chiesto un ripensamento, che evidentemente non cè stato.

La politica all'illustre epidemiologo - più a suo agio con vetrini e microspopi - è sempre stata un camice poco pratico da indossare. E l'impressione è che si sia esaurito l'effeto 'velina' percepito sia durante la fase cruciale della pandemia che in quella pià articolata della ripresa.

Le dimissioni, in ogni caso, sarebbero maturate per motivi politici: il professore di Mesagne (Br), arrivato da Pisa, contesterebbe a Emiliano la mancata condivisione delle scelte sulla sanità. L'assessore si sarebbe visto ripetutamente scavalcato nel rapporto con le Asl, le Agenzie e i suoi stessi uffici.

L'epidemiologo resterà in Consiglio regionale, dove è stato eletto con 14.500 preferenze come capolista delle liste "CON Emiliano". Tra i motivi di contrasto col Governatore ci sarebbero il futuro dell’ospedale di emergenza realizzato in Fiera del Levante e gestito dalla Protezione Civile - al centro oggi anche di un'inchiesta della Procura - e l'approssimarsi della nomina dei nuovi vertici delle aziende sanitarie locali.

