'Le due Bari 2923' si riaccendono i fari dal 28/8 al 3/9

Nell’ambito del cartellone di Le due Bari 2023, promosso dall’assessorato comunale alle Culture per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città e finanziato per € 553.911 dalla Direzione generale Spettacolo del MiC e per € 960.074 a valere sulle risorse POC Metro, per un importo complessivo di € 1.513.985, si segnalano gli appuntamenti in programma da oggi, lunedì 28 agosto, fino a domenica 3 settembre.

Per questa seconda edizione della manifestazione sono 356 gli eventi in programma, tutti gratuiti, che spaziano tra concerti, spettacoli, danza, teatro e arti circensi, accompagnati da laboratori tematici che precedono gli appuntamenti in tutti i quartieri della città, con una particolare attenzione alle zone periferiche.

Per conoscere l’intero programma aggiornato https://www.leduebari.it/ programma-2023/

Lunedì 28 agosto

ore 19

Complesso di Santa Chiara

Laboratorio “Wild percorso sensoriale”

a cura dell’associazione Natura Mundi e dell’associazione Al Nour

ore 20.00 e 21.00

Chiostro di Santa Chiara

Concerto “En plein air - Landmusic for drums, piano,pads winds & video art”

con Michele Ciccimarra, Francesco Rondinone, Pino Basile Drums , Andrea Salvato EWI, Biagio Orlandi Sax, Loredana Paolicelli Piano & Musi, Luca Acito, Video Art on Ledwall.

Guida all’ascolto e alla visione di “En Plein Air” a cura di Loredana Paolicelli, Veronica Liuzzi e Luca Acito

Associazione Al Nour

Martedì 29 agosto

Ore 18.00

Parco Princigalli

Laboratorio “Impresa e spettacolo” - fine laboratorio

Associazione Welcome to the world e associazione culturale Time Zones

ore 20.30 - 22.00 - 23.00

Parco Princigalli

Spettacolo - Concerto di “Underwater bells”, “The Dwarfs of East Agouza”, djset El Muezzin

Underwater bells, The Dwarfs of East Agouza, El Muezzin

Associazione culturale Time Zones

ore 18.00

Campi Torricella

Laboratorio “Conversazione sulla danza contemporanea”

Accademia delle Culture e dei pensieri del Mediterraneo

Associazione culturale Resextensa

ore 20.00

Scuola Duse - San Girolamo

Laboratorio Cineforum con approfondimento:

“La danza nel cinema”

a cura di Artemisia Teatro

Associazione culturale Resextensa

ore 20.00

Scuola Duse - San Girolamo

Spettacolo “La danza nel cinema”

a cura di Artemisia Teatro

Associazione culturale Resextensa

ore 21.00

Chiesa di San Sabino

Spettacolo “Badrya Razem & B. in concerto”

Associazione Al Nour

Mercoledì 30 agosto

ore 19.00

Waterfront San Girolamo

Spettacolo “Luna Park delle Favole”

Compagnia CREST

Associazione culturale Resextensa

ore 20.00

Waterfront San Girolamo

Spettacolo “La macchina dei sogni”

Akouste

Associazione culturale Resextensa

ore 21.00

Waterfront San Girolamo

Spettacolo di arti circensi “The new new Fire Show”

Giuseppe Dely De Marzo

Associazione culturale Resextensa

ore 20.45 - 22.00

Showville

Spettacolo “Pss Pss”

Compagnia I Baccalà

Associazione culturale La Bautta

ore 20.00

Chiesa Natività di Nostro Signore

Laboratorio “Seduzione live in liminka”

a cura del Collettivo Poesia in azione

Associazione Al Nour

ore 21.00

Chiesa Natività di Nostro Signore

Spettacolo “Seduzione live in liminka”

Associazione Al Nour

Giovedì 31 agosto

ore 21.00

Centro Famiglie San Pio

Spettacolo “Esibizione di danza contemporanea”

Accademia delle Culture e dei pensieri del Mediterraneo

Associazione culturale Resextensa

Sabato 2 settembre

ore 19.00

Nuovo Teatro Abeliano

Spettacolo di Teatro Danza per l’infanzia “Nel bosco incantato”

Compagnia La Bottega degli Apocrifi

Associazione culturale Resextensa

ore 20.00

Nuovo Teatro Abeliano

Spettacolo “La macchina dei sogni”

Akouste

Associazione culturale Resextensa

Domenica 3 settembre

ore 21.00*

Lungomare Cristoforo Colombo - Santo Spirito

Spettacolo “Concerto di Kekko Fornarelli” Kekko Fornarelli

Bass Culture S.R.L.

(gelormini@gmail.com)