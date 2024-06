Lecce, Adriana Poli Bortone è Sindaco: la soddisfazione di Raffaele Fitto

Bari al centrosinistra e Lecce al centrodestra. Il ministro Raffaele Fitto esprime grande soddisfazione per Adriana Poli Bortone sindaco di Lecce: “È evidente che i leccesi hanno premiato l’unità della coalizione, ma soprattutto l’esperienza e la forza propulsiva che Adriana ha come caratteristiche umane e politiche".

“Sono certo - ha aggiunto Fitto - che a partire dai prossimi giorni, lavoreremo insieme e bene per mantenere fede agli impegni assunti durante la campagna elettorale.”

Anche Paolo Pagliaro, consigliere regionale e presidente Movimento Regione Salento, ha commentato il ritorno di Adriana Poli Bortone a Palazzo di Città: "Lecce ci ha chiesto un cambiamento e noi abbiamo messo sul piatto della bilancia l’unità del centrodestra, un valore preziosissimo che ci ha permesso di raggiungere questo risultato straordinario. Sono orgoglioso di essere stato determinante per raggiungere l’unità che è diventata l’arma vincente e lo sarà anche per le prossime competizioni".

"Il centrosinistra pensava di poter vincere ma già al primo turno i leccesi hanno dimostrato di volere il centrodestra, che avrebbe potuto chiudere subito la partita se non fosse stato per un pugno di voti. E allora al ballottaggio lo hanno ribadito. La volontà dei leccesi è chiara, netta, limpida: l’hanno manifestata stendendo un velo pietoso sulla campagna elettorale del centrosinistra che ha alzato i toni proprio perché aveva paura di perdere la competizione".

"Come ha detto Giorgia Meloni, e in questo caso è una frase che calza a pennello: 'Ci hanno visto arrivare ma non sono stati in grado di fermarci'. Eccolo il vento del cambiamento che ha spazzato via il passato. Abbiamo vinto. Adesso godiamoci il risultato.Ci sarà tempo per fare analisi politiche accurate e costruire il futuro della nostra Lecce, adesso godiamoci questa vittoria insieme al nuovo sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone".

"Ringrazio tutti i candidati della coalizione, ma un plauso particolare e doveroso voglio tributarlo a quelli della mia lista, il Movimento Regione Salento, che sono stati protagonisti di questa cavalcata vincente. Abbiamo lavorato da squadra, tutti per uno e uno per tutti e come squadra saremo sempre presenti come insegna la nostra storia. Chi è stato eletto rappresenterà tutti. Grazie a tutti. Guardiamo avanti. A Lecce soffia forte il vento del cambiamento e la città già splende di una luce nuova. Buon lavoro al nostro sindaco Adriana Poli Bortone. Da domani saremo in campo per le prossime sfide, per noi è sempre campagna elettorale. Impegno e passione con lealtà e onore".

