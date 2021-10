Lecce, Edison e Aforisma 'Scuola dei mestieri dell'energia'

Edison e Aforisma School of Management presentano la Scuola dei Mestieri dell’Energia, e il suo primo corso pilota “Operatore di Impianti Termoidraulici” - finanziato da Regione Puglia (nell’ambito dell’Avviso Pubblico OF/2020 – Linea 2).

Un progetto congiunto nato per formare le future artigiane e i futuri artigiani dell’energia e dare importanti opportunità al territorio pugliese e a chi lo abita. Un’occasione per discutere di cura per il territorio, metodologie formative innovative e sinergie tra istituzioni, enti formativi e aziende.

L’evento “Mettiamo in luce il futuro” si terrà presso la sede di AFORISMA a Lecce (via Umbria,19), il 29 ottobre alle 16.00. Per la partecipazione in presenza è necessario registrarsi su https://www.aforisma.org/eventi/mettiamo-in-luce-il-futuro/ ed esibire il green pass per l’accesso. La presentazione sarà inoltre trasmessa in streaming sui canali Facebook, Linkedin e Youtube di AFORISMA.

Partecipano, tra gli altri il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano (in collegamento da remoto), l’amministratore delegato di Edison Nicola Monti, il direttore dell’HR&ITC ed Executive VP di Edison Giorgio Colombo, il direttore della divisione Gas & Power market ed Executive VP Edison Massimo Quaglini, la CEO & Founder di AFORISMA School of Management Elisabetta Salvati, il responsabile dell’Area Sud di Edison Giuseppe De Pace, il direttore del Customer Services di Edison Lorenzo Misani, la HR Manager Edison e PM “People, culture e territori” Stefania Battaglino, la HR Manager di Edison Francesca Minguzzi, il deputato e componente della VII commissione ‘Cultura, Scienza, Istruzione’ Alessandro Fusacchia, l’assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

La Scuola dei Mestieri dell’Energia è un progetto nato dalla collaborazione tra Edison, la più antica società europea nel settore dell'energia, e AFORISMA, la più autorevole School of Management privata del Sud Italia, con l’obiettivo di formare i futuri artigiani e le future artigiane dell’energia.

Il suo primo percorso pilota “Corso di Operatore di impianti termoidraulici” permetterà di tradurre la social responsibility delle due organizzazioni in competenze e, quindi, in lavoro. I destinatari di questo primo progetto formativo saranno, infatti, ragazzi privi di qualifica e che hanno scelto di abbandonare gli studi. La Scuola dei Mestieri dell’Energia comincia da loro, per generare nuove occasioni di rinascita e riscatto sociale.

