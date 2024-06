Leccese-Laforgia: 'Le cose in comune' Romito: 'Tornare a votare'

Prima è stato riunito il tavolo tecnico composto dai membri degli staff che hanno collaborato alla realizzazione dei programmi di Vito Leccese e di Michele Laforgia - per confrontarsi e definire il programma comune con cui il centrosinistra intende governare la città nei prossimi anni - quindi, è stato lanciato lo sprint verso il ballottaggio del 23 e 24 giugno, con una disamina preliminare sui limiti dello sviluppo urbano attuale e sui possibili percorsi di miglioramento che Bari può intraprendere nei prossimi anni.

Decaro LecceseGuarda la gallery

Ora Vito Leccese e Michele Laforgia si presentano insieme per individuare dei punti programmatici condivisi per il governo della città di Bari. “Le cose che abbiamo in comune” è il nome scelto per l’incontro in programma lunedì 17 giugno, alle ore 18.00, presso l’Officina degli Esordi.

A dialogare con entrambi sarà la giornalista Annamaria Minunno, nel corso di un’assemblea pubblica che, di fatto, rappresenta il primo evento utile ad avviare un percorso costruttivo per il mandato di governo per i prossimi cinque anni del candidato sindaco di centrosinistra Vito Leccese.

Romito ballottaggioGuarda la gallery

Nel frattempo, il candidato sindaco del centredestra barrese, Fabio Romito, continua a tessere la sua tela intensificando gli appuntamenti in città, strada per strada, con gli elettori.

Romito SistoGuarda la gallery

"L’elezione diretta del Sindaco, voluta dal legislatore, prevede che i cittadini scelgano il primo cittadino. Non un suo surrogato o, peggio, una sua controfigura - ha dichiarato Romito - questa riforma fu voluta per evitare quegli odiosi pasticci della prima Repubblica. Io mi candido per essere il primo cittadino di Bari e intendo assumere questa responsabilità direttamente, come prevede la legge. Ecco perché non ho mai smesso di incontrare i cittadini Baresi per ascoltarli e raccontare loro la mia idea di Bari".

(gelormini@gmail.com)