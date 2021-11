Legacoop, Assemblea Regionale delle Cooperative Sociali

A 30 anni e tre giorni dalla nascita della cooperazione sociale (legge 381 dell’8 novembre del 1991) LegacoopSociali si dà appuntamento l’11 novembre nell’Hotel Excelsior di Bari per l’Assemblea Regionale, che riunirà i mondi della cooperazione, dell’impresa sociale e del Terzo Settore.

Un appuntamento importante per la cooperazione sociale che in questo anniversario sta rinnovando la sua missione per rispondere alle sempre mutevoli, nuove fragilità e vulnerabilità che si affacciano in questa epoca di grandi cambiamenti, diventando così incubatore e mentore di innovazione sociale, anche dentro la dimensione degli obiettivi strategici del territorio pugliese, tra i quali il Piano sociale delle politiche regionali, l’Agenda di genere, le politiche di contrasto alle povertà educative.

L’assemblea sarà anche l’occasione di dialogare con importanti figure istituzionali. E’ infatti prevista la partecipazione di Rosa Barone, assessora al welfare della Regione Puglia, Francesca Bottalico e Paola Romano rispettivamente assessora al Welfare e assessora al Lavoro e Politiche Giovanili del Comune di Bari, Titti De Simone, consigliera del Presidente della Regione Puglia, Davide Giove, portavoce del Forum del Terzo Settore, Antonella Morga, portavoce dell’Alleanza contro le Povertà Puglia, e Annamaria Candela, dirigente alla Promozione e Sviluppo delle economie culturali della Regione Puglia.

(gelormini@gmail.com)