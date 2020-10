LEGAL YOUNG CITY - Il Festival della Letteratura della Legalità

Lettura, spettacoli, confronti e dialoghi nel Festival della Letteratura della Legalità, sono fra le attività previste nel progetto Legal Young City, selezionato per Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale e finanziato dalla Regione Puglia - POR Puglia FESR 2014-2020 con il contributo del Comune di Bari. Legal Young City è un articolato progetto che vede agire in collaborazione la coop CAPS (soggetto capofila), Artes, Il Nuovo Fantarca, Kreattiva e Informa.

"Progettato per tappe e attività diverse - sottolinea Rosa Ferro, Presidente coop Soc. il nuovo Fantarca - Legal Young City si snoda attraverso percorsi di formazione al lavoro e una serie di iniziative ed appuntamenti di animazione rivolti ai ragazzi e a fasce di pubblico più ampie, con l’obiettivo di educare ai temi della giustizia sociale, della non-violenza, della cittadinanza e della salvaguardia dei beni comuni; con una particolare attenzione all’uso corretto e sociale dei beni confiscati".

Il Festival della letteratura della legalità organizzato dalla Coop Soc Il Nuovo Fantarca in collaborazione con la casa editrice Radici Future, è quindi uno dei percorsi previsti da Legal Young City. Si svolgerà in parte a scuola - attraverso la presenza (in diretta o in streaming) degli autori chiamati a confrontarsi con i ragazzi - e in parte tra la cittadinanza, utilizzando beni confiscati alle mafie e ristrutturati per essere riconsegnati alla comunità, come nel caso di Villa Artemisia, oggi gestita dalla Coop CAPS: capofila del progetto Legal Young City.

Nella sua prima tappa il Festival si svolgerà nei giorni 27, 28 e 29 ottobre: in mattinata a Bari col coinvolgimento dell’Istituto Majorana nel quartiere San Paolo, dove i ragazzi incontreranno a piccoli gruppi Gianni Bianchi, autore del libro “La vendetta del clan” (27 ottobre); dell’Istituto Pietro Sette a Santeramo in Colle, dove in diretta streaming i ragazzi si confronteranno a partire dalle ore 9,30 con lo scrittore e sociologo Leonardo Palmisano, sul suo ultimo libro “Chi troppo vuole. Mazzacani trova la sua vendetta” (28 ottobre); per finire il 29 con l’incontro - sempre on line - con Francesco Saverio Mongelli, giovane autore del libro “In disaccordo. La canzone italiana contro la mafia”, che dialogherà con i ragazzi della Scuola Media Imbriani - Bari.

In previsione degli incontri con gli autori, il Festival ha messo a disposizione dei ragazzi – gratuitamente - circa cento copie di ciascun libro prescelto. Mentre, come attività collaterale e in parallelo agli incontri con gli autori, i ragazzi di Casa Shalom stanno seguendo un workshop di scrittura, per la creazione di un testo rap - sui temi della giustizia/ingiustizia - con il noto rapper barese Ualino. Il testo musicale farà parte di un video che sarà presentato durante la seconda tappa del festival prevista a fine febbraio prossimo.

Nei pomeriggi delle stesse giornate, il programma del Festival Letterario Antimafia di Bari prevede dei doppi appuntamenti presso Villa Artemisia, in Corso Umberto I, 57 a Santo Spirito (Bari): composti dall’incontro con gli autori già coinvolti con le scolaresche e da uno spettacolo teatrale secondo il calendario seguente:

27 ott - ore 18,00 Gianni Bianchi “La vendetta del clan” - Radici Future Ed.

ore 19,30 Christian Di Domenico “U’ parrinu” - Spettacolo teatrale

28 ott - ore 18,00 Francesco S. Mongelli “In disaccordo” - Radici Future Ed.

ore 19,30 Antonio Fortarezza “La città ideale” - Spettacolo teatrale

29 ott - ore 18,00 Leo Palmisano “Chi troppo vuole” - Fandango Ed.

ore 19,30 Lella e Pinuccio Fazio “Stoc ddò - Io sto qua” - Ass. Cult. Factory Comp. Transadriatica

A dialogare con gli autori sarà Antonio V. Gelormini - Capo redattore Affaritaliani.it Puglia





COME PARTECIPARE - Nel rispetto delle misure anti covid, bisognerà scrivere una mail a nuovofantarca@libero.it, per chiedere di partecipare alla presentazione del libro, allo spettacolo o a entrambi.

ATTENZIONE - Dato che il numero di posti è ridotto, si potrà partecipare agli eventi solo in funzione della ricevuta conferma di prenotazione, sempre tramite mail.