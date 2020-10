Legalitria 2020, il Festival Nazionale della Legalità

Educare, formare e stimolare i giovani studenti ai temi della legalità e della giustizia sociale, favorendo nel contempo occasioni di dialogo e di confronto tra i protagonisti - non solo istituzionali - della politica, dell’economia e della cultura, sia locali che nazionali. Questo è l’obiettivo di LEGALITRIA 2020, la cui 3^ edizione del Festival Nazionale della Legalità - avviata nel mese di febbraio scorso - vedrà la conclusione fra qualche settimana dal 9 al 14 novembre 2020 in Puglia.

Un Festival che cresce e che vede i comuni aderenti - sedi degli appuntamenti in programma - salire a sette: Alberobello, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Noci, Manduria e Martina Franca, oltre al comune di Padova, che ha deciso di aderire, pur senza eventi per questa edizione.

LEGALITRIA si sta affermando come uno dei più attesi, intensi e prestigiosi momenti culturali, sia regionali che nazionali, sul fronte della sensibilizzazione alla legalità”, afferma Leonardo Palmisano presidente della Cooperativa Radici Future Produzioni, “Rafforzato dalla scelta di donare libri (quest’anno circa 2000) agli studenti di 15 Scuole Medie Superiori - in 10 diversi Comuni - e dal loro incontro con gli autori, nelle matinée in programma del Festival, dentro una cornice tematica larga, che dall’Ambiente spazia fino all’Antimafia Sociale, passando per l’Economia, lo Sport e per la salvaguardia dei principi fondamentali di una Società Sana.

Quest’anno le applicazioni delle disposizioni dei vari DPCM, varati per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus, hanno influito non poco sull’organizzazione della 3^ edizione del Festival che - come segnalato - è cresciuto anche durante i mesi di lockdown, grazie al lavoro di Radici Future e dall’Associazione LegalItria, per la costruzione di una strategia alternativa alle presentazioni ed agli eventi in presenza.

Dopo l’invio dei libri - in forma gratuita - agli studenti e il delinearsi delle attività didattiche in base alle tematiche trattate dai diversi autori nei loro testi, gli incontri con gli stessi autori e le presentazioni dei libri durante LegalItria, dal 9 al 14 novembre prossimo, si terranno a distanza e potranno essere adoperate, in diretta mattutina, come lezioni di Educazione Civica, Storia Contemporanea, Letteratura Italiano e discipline umanistiche varie, da tutte le scuole italiane.

“Numerose sono le scuole che si stanno aggiungendo a quelle formalmente aderenti al Festival - ha sottolineato Antonio Salamina presidente dell’Associazione Legalitria - a testimonianza che: si può fare, in fase di emergenza, civismo e educazione all'antimafia con la didattica a distanza. Questo è il nostro lavoro di produttori e di promotori di cultura in questo Paese”.

Grazie alla rete nazionale di scuole, che dalla Liguria alla Puglia, passando per il Veneto e la Calabria, si sta aggregando intorno a questa edizione - infatti - le presentazioni saranno trasmesse in diretta su tre pagine e canali social di Radici Future (Youtube, Facebook, Lieskill) e condivisi dalle scuole, dai docenti e dagli studenti sulle piattaforme adoperate per la didattica a distanza. Questo significa che, com’era ed è nelle intenzioni dei promotori del Festival, il ‘Progetto lettura’ di Legalitria continua ad affermarsi e a raccogliere adesioni ed attenzioni, nonostante le avversità e le complicazioni provocate dalla pandemia.

Gli eventi pomeridiani, anch’essi a distanza, saranno trasmessi in diretta e vedono già l’adesione di istituzioni presenti nei vari territori, in particolare di quelli dove la rete nazionale di LegalItria si è estesa e si è irrobustita, arrivando a comprendere regioni come il Veneto, grazie al lavoro svolto da Radici Future Produzioni con la collaborazione di Avviso Pubblico e dell’Associazione Tetris.

A tal proposito, la rete di Avviso Pubblico inviterà tutti i comuni aderenti a livello nazionale (oltre duecento) a connettersi al Festival. Per cui, gli organizzatori hanno deciso di dar vita a una media partnership con una importante TV, che porterà LegalItria 2020 a diventare ‘contenuto’, per una settimana, di palinsesto televisivo visibile a livello locale e interregionale.

Una modalità che consentirà a tutti gli sponsor - a partire dai tre principali: Poste Italiane, Banca Credito Cooperativo Locorotondo e Orizzonti Futuri - alle scuole ed alle Istituzioni Pubbliche sostenitrici del Festival, senza ulteriori costi, di avere una visibilità mediatica, consentendo a tutti di guadagnare visibilità e credibilità agli occhi di una platea nazionale altrimenti non raggiungibile.

Infine, comunicano gli organizzatori, l’evento di premiazione che tradizionalmente chiude la manifestazione, si terrà “in presenza” appena possibile. Insieme alla proiezione di due documentari: “Santa subito” di Alessandro Piva, prodotto da AFC e “Bellissime” di Elisa Amoruso, prodotto da Fandango, nonché di alcuni audiovisivi prodotti da alcune classi di studenti, realizzati in relazione alle letture assegnate loro, e che verranno premiati dal Festival.

Per seguire tutti gli eventi, il link a cui collegarsi sarà il seguente: https://bit.ly/3jsELUo

(gelormini@gmail.com)