LEGALITRIA 2021, crescono le adesioni entra San Severo (Fg)

La Giunta Comunale di San Severo (Foggia), presieduta dal Sindaco Francesco Miglio, su proposta e relazione dell’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Celeste Iacovino, ha deliberato l'adesione al "Festival LEGALITRIA", edizione 2021: un grande progetto nazionale, il primo in Puglia sulla Legalità.

“Per continuare in maniera attiva e concreta il percorso di legalità intrapreso della nostra Città grazie all’impegno e alla determinazione della nostra amministrazione sia nella precedente che nell’attuale consiliatura, abbiamo accolto con grande entusiasmo - hanno dichiarato il Sindaco Miglio e l’Assessore Iacovino – la proposta di Leonardo Palmisano, Presidente della Società Cooperativa Radici Future Produzioni, di aderire ufficialmente alla IV Edizione del Festival Legalitria 2021, per coinvolgere ancora di più in questo difficile percorso le giovani generazioni”.

“La richiesta di adesione al Festival LEGALITRIA è stata portata in discussione dinanzi alla Prima commissione consiliare consultiva, “Scuola, cultura, tempo libero, sport, politiche giovanili - ha sottolineato il Presidente della Prima Commissione, il Consigliere Comunale Antonio Stornelli - e tutti i componenti della Commissione hanno espresso l’approvazione e la volontà di partecipare al Festival con la finalità di sensibilizzare la cittadinanza verso le problematiche proposte dal Festival e di condivisione degli obiettivi da perseguire”.

“Il Festival Legalitria - ha aggiunto Iacovino - è un punto di riferimento di carattere nazionale per imparare a conoscere e a riconoscere le mafie, attraverso progetti di lettura, di confronto con i protagonisti del mondo giudiziario e giornalistico, del mondo dell’antimafia e dell’Italia resistente, dando la possibilità di incontrare i familiari delle vittime di mafie, premiando chi – nel mondo del giornalismo e dell’arte – si sia distinto nell’affrontare il tema della criminalità in ogni sua forma. Tante le ricadute positive e tante le opportunità che offre alla città di San Severo e ai suoi cittadini la partecipazione a questo festival che verrà supportato dall’Amministrazione, tramite l’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, nella organizzazione degli eventi, nella formazione del pubblico, nella promozione dell’iniziativa progettuale e nella diffusione dei risultati attraverso i propri canali di informazione e la propria rete di contatti”.

“La partecipazione del Comune di San Severo a Legalitria 2021 è molto significativa - ha commentato Leonardo Palmisano, direttore artistico del Festival Legalitria 2021 - con il Comune, con i giovani e con la cittadinanza vogliamo restituire consapevolezza culturale indirizzata al rispetto sociale del principio di legalità. Vedo personalmente l’inizio di una collaborazione duratura, anche per l’affetto che mi lega a San Severo. La parte bella e sana della provincia di Foggia sta aderendo a Legalitria, e questo è un successo per tutta la Puglia”.

(gelormini@gmail.com)