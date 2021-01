'Lèggere Parole' dei Granai del Sapere - Fondazione Di Vagno

Ricominciano on line, gli incontri culturali della Fondazione Giuseppe Di Vagno (1889-1921). “Lèggere Parole” è l’iniziativa organizzata per i Granai del Sapere, dalla Fondazione Di Vagno con la collaborazione e il sostegno della Città Metropolitana di Bari.

Sei appuntamenti in tutto, il primo trasmesso on line alla fine del 2020, per riflettere sul tema della cultura in Terra di Bari. Dibattiti, tavole rotonde, presentazioni di libri per approfondire le politiche di promozione della lettura, il valore della Memoria per il Futuro, l'importanza dei festival culturali, l'incidenza della creatività e della cultura nell'economia di un territorio, i luoghi e gli Istituti di Cultura come punto di riferimento per una comunità.

Dopo il successo di contatti ottenuto con Diario 2020, il primo appuntamento di “Lèggere Parole” che si è tenuto il 29 dicembre scorso, il 2021 per la Fondazione Di Vagno si apre con un appuntamento dal titolo "Biblioteche in Terra di Bari al tempo del Covid19".

La prima tavola rotonda per approfondire le principali esperienze di promozione alla lettura nelle biblioteche del Polo provinciale "Terra di Bari" e dunque la promozione della lettura in questo periodo, le reazioni alle limitazioni, le idee attuate per superare le restrizioni, il futuro delle Biblioteche.

Con la partecipazione di Francesca Pietroforte, consigliera della Città Metropolitana, delegata alla Cultura, Biblioteca metropolitana De Gemmis – Bari; Marianna Capozza, direttrice della Biblioteca Civica “Prospero Rendella” – Monopoli; Stefania Liverini, dirigente Area Politiche culturali, Biblioteca dei bambini" – Conversano; Anna Vita Perrone, dirigente "Teca del Mediterraneo" - Regione Puglia; Clementina Tagliaferro, coordinatrice Biblioteca Ragazzi e Ragazze – Bari; Rossana Delfine, assessora con delega alla Cultura Biblioteca "F.De Miccolis Angelini” – Putignano.

Ad introdurre l’incontro, moderato da Annamaria Minunno: Filippo Giannuzzi, segretario generale della Fondazione Giuseppe Di Vagno - Community Library "Granai del Sapere" – Conversano, e Caterina Sportelli, assessore alla Cultura, Turismo, Spettacolo del comune di Conversano;

Sono altri due gli appuntamenti di “Lèggere Parole” previsti a gennaio: martedì 19 sul tema delle pagine e riviste culturali, e martedì 26 gennaio sul tema degli archivi e della memoria.

Gli appuntamenti sono trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook di Fondazione Giuseppe Di Vagno, Lectorinfabula e Pagina21

(gelormini@gmail.com)