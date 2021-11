Leo Vecchiarino 'Sconosciuta reltà conosciuta' in mostra a Foggia

La mostra di Leonardo Vecchiarino “Sconosciuta realtà conosciuta”, pone al centro dell’attenzione la ricerca intellettuale dell’artista che attraverso le sue opere analizza la società attuale e gli effetti dell'identificazione, vera o presunta, della felicità personale con l'acquisto, il possesso e il consumo continuo di beni materiali, generalmente favorito dalla moda o dalla pubblicità.

Tra i fattori che orientano e determinano l’evoluzione dei modi di vita quotidiani l’universo femminile riveste un ruolo fondamentale. L’artista è affascinato da questo universo e da quello che rappresenta nella società umana. Le donne sono vita e fonti di vita, ambasciatrici d’amore e riferimento estetico dell’epoca che vivono.

Nei quadri di Vecchiarino le donne sono moderne, belle e affascinanti, a volte sfrontate e a volte più raccolte, che hanno comunque perso ogni timidezza e vivono la vita del XXI secolo e i ritmi di questa società frenetica e consumistica.

Ma l’estetica non è tutto. Ogni donna è anche rappresentazione del desiderio di colmare una mancanza, che non dipende solo da noi, ma da una sorta di corrispondenza tra il cuore e la bellezza; quel desiderio che ha una matrice relazionale, che ha in sé qualcosa di misterioso, un'auto-trascendenza. Non è un caso che non si sappia definirlo del tutto, poiché si riferisce ad una "sconosciuta realtà conosciuta", usando la bella espressione di S. Agostino.

Le opere sono realizzate con tecnica mista olio e collage su tela. Al centro dell’opera è di solito dipinta ad olio una figura femminile in sovrapittura a sfondi realizzati a collage. Il collage è utilizzato per attingere “frammenti” di quotidianità contemporanea. Parti di manifesti murari, volantini e pagine pubblicitarie di riviste, tutte immagini che in maggior parte promuovono il consumo di beni voluttuari e che riempiono visivamente il quotidiano di ognuno di noi. Le opere così si caricano del livello esistenziale attuale, riconoscibile e fruibile dagli spettatori odierni, e si fanno veicolo per tramandare il modo di vivere contemporaneo alle future generazioni.

Il risultato finale fa incontrare l’arte pittorica e l’arte pubblicitaria in una contaminazione di linguaggi differenti, che produce un nuovo codice linguistico in grado di offrire rappresentazioni visivamente avvincenti e godibili e, nel contempo, mezzo di analisi della società attuale.

Un nuovo “umanesimo”, dunque, che, ponendoci di fronte a immagini, colori e segni di fascino e attualità, apre nuovi spiragli ai valori umani e sociali e dimostra di essere un modello di arte al passo con i tempi.

All’inaugurazione interverranno:

Raffaele Piemontese - Vice Presidente Regione Puglia

Antonio V. Gelormini - Conferenziere - Editorialista - Caporedattore Affaritaliani.it-Puglia

Rita Amatore - Presidente di Parco città

Angela Fiore - Giornalista pubblicista - Moderatore

Leonardo Vecchiarino è nato a Foggia ove vive e lavora. Dedicatosi giovanissimo alla pittura, dopo aver consolidato a lungo la sua formazione artistica attraverso la ricerca e la sperimentazione, ha operato importanti scelte tecniche ed estetiche premiate da una più che trentennale attività artistica con numerose presenze espositive in Italia ed all’estero. Sue opere sono state esposte al Market Center di Dallas, allo Jacob Javit Center di New York (1992 e 1993), al Museo Nazionale di Budapest, al Italiensk Kulturell Forening Interart Vasteras di Hallstahmmar (Svezia), al Deposit Guaranty Salon International di Jackson (Mississippi), al Palazzo delle Esposizioni di Stoccolma, al Trade Center/ Harumi di Tokio, alla Internationale winterkunsttentoonstelling in het kunstcafe di Appelscha (Olanda), in permanenza presso la Manzoni Kunst Galerie di Oosterrwolde (Olanda).

La critica, la stampa, televisioni, si sono occupate della sua opera. E’ presente su annuari, cataloghi e riviste specializzate. E’ presente in internet sia con il proprio sito web all’indirizzo www.vecchiarinoleonardo.it, sia con il proprio canale youtube.

Referenze:

San Giorgio Arte di Bari

Galleria d’Arte Rosenberg di Milano

Galleria d’arte “Firme d’Autore” di Giarre (CT)

Museo delle Arti Palazzo Bandera di Busto Arsizio (Va)

Manzoni Kunst Galerie di Oosterrwolde (Olanda)

Sito web artista: www.vecchiarinoleonardo.it